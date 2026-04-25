4,4,4,4,4,4... प्रभसिमरनं मारले 6 चेंडूत 6 चौकार, 'अशी' कामगिरी करणारा तिसरा खेळाडू; पाहा व्हिडिओ
आयपीएलच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा असं घडलं आहे की, एका फलंदाजानं एका षटकातील सर्व सहा चेंडूंवर सहा चौकार मारले आहेत.
Published : April 25, 2026 at 7:19 PM IST
नवी दिल्ली Six Four in Six Balls : आयपीएलच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा असं घडलं आहे की, एका फलंदाजानं एका षटकातील सर्व सहा चेंडूंवर सहा चौकार मारले आहेत. पृथ्वी शॉ आणि अजिंक्य रहाणे यांच्यानंतर हा पराक्रम करणारा प्रभसिमरन सिंग तिसरा फलंदाज ठरला आहे. आयपीएल 2026 च्या 35व्या सामन्यात, प्रभसिमरननं दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज मुकेश कुमारच्या एका षटकातील सलग सहा चेंडूंवर सहा चौकार मारले.
6️⃣𝐭𝐡 𝐎𝐯𝐞𝐫. 6️⃣ 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐬. 6️⃣ 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐬. 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
Prabhsimran Singh becomes the 3rd batter to smash 6 fours in an over in TATA IPL. 💪#TATAIPL 2026 | #DCvPBKS | LIVE NOW 👉https://t.co/iY4R1ZY1Yn pic.twitter.com/sVXFJN1W90
पाच वर्षांनंतर झाला पराक्रम : प्रभसिमरन सिंगनं दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 26 चेंडूंमध्ये 76 धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीत त्यानं नऊ चौकार आणि पाच षटकारही मारले. आयपीएलमध्ये पाच वर्षांनंतर हा पराक्रम पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला आहे. अजिंक्य रहाणेनं 2012 मध्ये आणि पृथ्वी शॉनं 2021 मध्ये ही कामगिरी केली.
आयपीएलच्या एका षटकात सहा चेंडूंमध्ये सहा चौकार मारणारे फलंदाज :
- अजिंक्य रहाणे (राजस्थान रॉयल्स): विरुद्ध आरसीबी (2012)
- पृथ्वी शॉ (दिल्ली कॅपिटल्स): विरुद्ध केकेआर (2021)
- प्रभसिमरन सिंग (पंजाब किंग्स): विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (2026)
This is unreal hitting 😮💨— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
6 balls, 6 boundaries for Prabhsimran Singh, only the 3rd player to do it in #TATAIPL.
Punjab Kings ends the powerplay in a commanding position, Will we witness the highest ever run chase of TATA IPL tonight? pic.twitter.com/z1Tggdi51B
प्रभसिमरन सिंगची वादळी खेळी : प्रभसिमरन सिंगनं 26 चेंडूंमध्ये 76 धावा करुन दिल्लीच्या गोलंदाजीची अक्षरशः धुलाई केली. त्यानं या खेळीत पाच उत्तुंग षटकार मारले आणि 18 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. पंजाब किंग्ससाठी हे त्याचं दुसरं अर्धशतक होतं, यापूर्वी त्यानं 2024 मध्ये ही कामगिरी केली होती. पंजाबसाठी आयपीएलमध्ये अर्धशतक पूर्ण करणारा तो अजूनही संयुक्तपणे चौथा सर्वात वेगवान फलंदाज आहे. त्यानं चालू आयपीएलमध्ये सात सामन्यांतील सहा डावांमध्ये 287 धावा केल्या आहेत.
आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्ससाठी सर्वात वेगवान अर्धशतक :
- 14 चेंडू: केएल राहुल विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, 2018
- 16 चेंडू: प्रियांश आर्य विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, 2026
- 17 चेंडू: निकोलस पूरन विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, 2020
- 18 चेंडू: प्रभसिमरन सिंग विरुद्ध केकेआर, 2024
- 18 चेंडू: प्रभसिमरन सिंग विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स, 2026
