22 वर्षीय कूपर कॉनोलीनं शतक झळकावत केला मोठा कारनामा; 10 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा
आयपीएल 2026 हंगामातील 49वा साखळी सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला.
Published : May 7, 2026 at 9:35 AM IST
हैदराबाद Cooper Connolly : आयपीएल 2026 हंगामातील 49 वा साखळी सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला, ज्यात एसआरएचनं 33 धावांनी विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 20 षटकांत 235 धावा केल्या, परंतु पंजाब किंग्सला 20 षटकांत 202 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. मात्र पंजाब किंग्सचा 22 वर्षीय फलंदाज कूपर कॉनॉलीनं नाबाद 107 धावा करुन आपल्या कामगिरीनं सर्वांना प्रभावित केले. या शतकासह, कॉनॉलीनं क्विंटन डी कॉकचा 10 वर्षे जुना विक्रम मोडून एक मोठा विक्रमही प्रस्थापित केला.
आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा कॉनॉली सर्वात तरुण परदेशी खेळाडू : आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन डावखुरा फलंदाज कूपर कॉनॉली, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावणारा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण परदेशी खेळाडू ठरला. कॉनॉलीनं क्विंटन डी कॉकच्या नावावर असलेला 10 वर्षे जुना विक्रम मोडला. कूपर कॉनॉलीनं वयाच्या 22 वर्षे आणि 257 दिवसांनी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आपलं शतक पूर्ण केलं.
आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारे सर्वात तरुण विदेशी खेळाडू :
- कूपर कॉनोली (पंजाब किंग्स) - 22 वर्षे, 257 दिवस विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (2026)
- क्विंटन डी कॉक (दिल्ली कॅपिटल्स) - 23 वर्षे, 122 दिवस विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (2016)
- डेव्हिड वॉर्नर (दिल्ली कॅपिटल्स) - 23 वर्षे, 153 दिवस विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स (2010)
- डेव्हिड मिलर (पंजाब किंग्स) - 23 वर्षे, 330 दिवस विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (2013)
- कॅमेरॉन ग्रीन (मुंबई इंडियन्स) - 23 वर्षे, 352 दिवस विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (2023)
ख्रिस गेलचाही विक्रम मोडला : कूपर कॉनोली आता पंजाब किंग्ससाठी एकाच आयपीएल सामन्यात वयक्तिक सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनला आहे, त्यानं ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला. गेलनं 2018 मध्ये पंजाब किंग्ससाठी नाबाद 104 धावा केल्या होत्या, तर कूपर कॉनोलीनं या सामन्यात नाबाद 107 धावा केल्या.
