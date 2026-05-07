ETV Bharat / sports

22 वर्षीय कूपर कॉनोलीनं शतक झळकावत केला मोठा कारनामा; 10 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा

आयपीएल 2026 हंगामातील 49वा साखळी सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला.

Cooper Connolly
22 वर्षीय कूपर कॉनोलीनं शतक झळकावत केला मोठा कारनामा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद Cooper Connolly : आयपीएल 2026 हंगामातील 49 वा साखळी सामना हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला गेला, ज्यात एसआरएचनं 33 धावांनी विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 20 षटकांत 235 धावा केल्या, परंतु पंजाब किंग्सला 20 षटकांत 202 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. मात्र पंजाब किंग्सचा 22 वर्षीय फलंदाज कूपर कॉनॉलीनं नाबाद 107 धावा करुन आपल्या कामगिरीनं सर्वांना प्रभावित केले. या शतकासह, कॉनॉलीनं क्विंटन डी कॉकचा 10 वर्षे जुना विक्रम मोडून एक मोठा विक्रमही प्रस्थापित केला.

आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा कॉनॉली सर्वात तरुण परदेशी खेळाडू : आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन डावखुरा फलंदाज कूपर कॉनॉली, सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावणारा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण परदेशी खेळाडू ठरला. कॉनॉलीनं क्विंटन डी कॉकच्या नावावर असलेला 10 वर्षे जुना विक्रम मोडला. कूपर कॉनॉलीनं वयाच्या 22 वर्षे आणि 257 दिवसांनी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आपलं शतक पूर्ण केलं.

आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारे सर्वात तरुण विदेशी खेळाडू :

  • कूपर कॉनोली (पंजाब किंग्स) - 22 वर्षे, 257 दिवस विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (2026)
  • क्विंटन डी कॉक (दिल्ली कॅपिटल्स) - 23 वर्षे, 122 दिवस विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (2016)
  • डेव्हिड वॉर्नर (दिल्ली कॅपिटल्स) - 23 वर्षे, 153 दिवस विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स (2010)
  • डेव्हिड मिलर (पंजाब किंग्स) - 23 वर्षे, 330 दिवस विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (2013)
  • कॅमेरॉन ग्रीन (मुंबई इंडियन्स) - 23 वर्षे, 352 दिवस विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद (2023)

ख्रिस गेलचाही विक्रम मोडला : कूपर कॉनोली आता पंजाब किंग्ससाठी एकाच आयपीएल सामन्यात वयक्तिक सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनला आहे, त्यानं ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला. गेलनं 2018 मध्ये पंजाब किंग्ससाठी नाबाद 104 धावा केल्या होत्या, तर कूपर कॉनोलीनं या सामन्यात नाबाद 107 धावा केल्या.

हेही वाचा :

  1. IPL च्या प्लेऑफचं वेळापत्रक जाहीर; 3 शहरांत रंगणार 4 सामने
  2. "पाच कोटी रुपये देण्यास नकार दिल्यानं..."; ममतांवर गंभीर आरोप करत माजी दिग्गज क्रिकेटपटूनं सोडली TMC
  3. अजबच! दिलीचा फलंदाज एकाच चेंडूवर दोन वेगवेगळ्या पद्धतीनं आउट; पाहा व्हिडिओ

TAGGED:

COOPER CONNOLLY
YOUNGEST OVERSEAS BATTER TO 100
PBKS BATTER COOPER CONNOLLY
YOUNGEST OVERSEAS BATTER
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.