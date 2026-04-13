IPL 2026: मुंबईची पराभवाची हॅटट्रिक; घरच्या मैदानावर RCB नं हरवलं

आयपीएल 2026 मधील आपला पहिला सामना जिंकल्यानंतर मुंबई इंडियन्सला सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 12:40 AM IST

मुंबई RCB Beat MI By 18 Runs : आयपीएल 2026 मधील आपला पहिला सामना जिंकल्यानंतर मुंबई इंडियन्सला सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं मुंबईला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर 18 धावांनी पराभूत केलं. गतविजेत्या आरसीबीनं प्रथम फलंदाजी करताना 4 गडी गमावून 240 धावा केल्या. मुंबईनं चांगली सुरुवात केली, पण त्यांचा एकही फलंदाज सातत्यानं मोठे फटके मारु शकला नाही. परिणामी संघ 5 गडी गमावून 222 धावा करु शकला.

आरसीबीची स्फोटक फलंदाजी : नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करायला आल्यानंतर, आरसीबीनं फिल सॉल्ट आणि विराट कोहली यांच्या जोरावर दमदार सुरुवात केली. दोघांनी मिळून अवघ्या 10.5 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 120 धावा जोडल्या. सॉल्टनं आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 36 चेंडूंमध्ये 216 च्या स्ट्राईक रेटनं 78 धावा केल्या. या खेळीत सॉल्टनं सहा चौकार आणि सहा षटकार मारले. दुसऱ्या बाजूला, कोहलीनं 5 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीनं 38 चेंडूंमध्ये 50 धावांची संथ खेळी केली.

रजत पाटीदारची स्फोटक फलंदाजी : कर्णधार रजत पाटीदारनं स्फोटक फलंदाजी केली. त्यानं अवघ्या 20 चेंडूंमध्ये शानदार 53 धावा केल्या. रजतनं आपल्या खेळीत 4 चौकार आणि 5 षटकार मारले, आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 265 होता. जितेश शर्मा 9 चेंडूंचा सामना करुन केवळ 10 धावाच करु शकला. अखेरच्या षटकांमध्ये, टिम डेव्हिडनं अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये 212 च्या स्ट्राईक रेटनं नाबाद 34 धावा केल्या, तर रोमारिओ शेफर्ड 2 धावांवर नाबाद राहिला. मुंबईकडून ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सँटनर, शार्दुल ठाकूर आणि हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

मुंबईचे सुरुवातीचे फलंदाज अपयशी : आरसीबीनं ठेवलेल्या 241 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सनं चांगली सुरुवात केली. रायन रिकेल्टन आणि रोहित शर्मा यांची जोडी चांगल्या लयीत दिसत होती. मात्र, हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं रोहित 19 धावा करुन रिटायर्ड हर्ट झाला आणि पुन्हा फलंदाजीसाठी परतला नाही. रिकल्टननं 3 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीनं 22 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. सूर्यकुमार यादवला चांगल्या सुरुवातीचा फायदा उठवता आला नाही आणि तो 22 चेंडूंमध्ये 33 धावा करुन बाद झाला. तिलक वर्माला केवळ एक धाव करता आली.

रुदरफोर्डची खेळी व्यर्थ : हार्दिक पांड्यानं काही जोरदार फटके मारले आणि तो 22 चेंडूंमध्ये 40 धावा करुन जेकब डफीच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. हार्दिकनं आपल्या खेळीत 6 चौकार आणि 1 षटकार मारला. नमन धीरला केवळ एक धाव करता आली. इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या शेर्फेन रदरफोर्डनं स्फोटक फलंदाजी करत केवळ 31 चेंडूंमध्ये नाबाद 71 धावा केल्या, पण तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. रदरफोर्डनं आपल्या खेळीत 1 चौकार आणि 9 षटकार मारले. गोलंदाजीत, सुयश शर्मानं आरसीबीसाठी 2 बळी घेतले, तर जेकब डफीनं एक बळी घेतला.

