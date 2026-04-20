वर्माच्या शतकानंतर अश्विनी कुमारची धारदार गोलंदाजी; मुंबईचा विजयी 'तिलक', अहमदाबादेत मिळवला पहिलाच विजय

डियन प्रीमियर लीग 2026 चा 31वा सामना २० एप्रिल रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला गेला.

Published : April 20, 2026 at 11:54 PM IST

अहमदाबाद MI Beat GT by 99 Runs : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 31वा सामना २० एप्रिल रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला गेला. मुंबई इंडियन्सनं हा सामना 99 धावांनी जिंकला. मुंबई इंडियन्सनं गुजरातवर मोठा विजय नोंदवला, ज्यामुळं त्यांना नेट रन रेटच्या बाबतीत फायदा झाला. सलग चार पराभवांनंतर मुंबई इंडियन्सचा हा पहिला विजय होता. तसंच अहमदाबादच्या मैदानावरही मुंबईचा हा गुजरातविरुद्ध पाच सामन्यात पहिलाच विजय आहे. या हंगामातील हा मुंबई इंडियन्सचा दुसरा विजय होता. त्यांचे 4 गुण झाले आहेत. आता, आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेत मुंबई 7व्या स्थानावर घसरली आहे.

गुजरात टायटन्सची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी : मुंबईनं दिलेलं 200 धावांचं लक्ष्य गाठताना गुजरात टायटन्सची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली. ते 15.4 षटकांत 100 धावांवर सर्वबाद झाले. गुजरात टायटन्सकडून वॉशिंग्टन सुंदरनं सर्वाधिक 26 धावा केल्या. इतर कोणताही खेळाडू 20 धावांचा टप्पा ओलांडू शकला नाही. मुंबई इंडियन्सकडून अश्विनी कुमारनं सर्वाधिक 4 बळी घेतले. मिचेल सँटनर आणि अल्लाह गझनफर यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला.

तिलक वर्मानं झळकावलं धमाकेदार शतक : तिलक वर्माच्या नाबाद शतकाच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सनं सोमवारी इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध 199 धावांपर्यंत मजल मारली. आपलं पहिलं आयपीएल शतक झळकावणाऱ्या तिलकनं 45 चेंडूंमध्ये आठ चौकार आणि सात षटकारांसह नाबाद 101 धावा केल्या. त्यानं कर्णधार हार्दिक पांड्यासोबत (15 धावा, 16 चेंडू, एक चौकार) पाचव्या विकेटसाठी 81 धावा आणि नमन धीरसोबत (45) चौथ्या विकेटसाठी 52 धावांची भागीदारी केली.

