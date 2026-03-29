रोहित-रिकल्टनचं वानखेडेवर वादळ; अखेर 13 वर्षांनंतर मुंबईनं बदलला इतिहास

IPL मधील मुंबई इंडियन्सची 13 हंगामांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील संघानं 2026 हंगामातील आपला पहिला सामना जिंकला.

रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 11:44 PM IST

मुंबई Mumbai Beat Kolkata : IPL मधील मुंबई इंडियन्सची 13 हंगामांची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील संघानं 2026 हंगामातील आपला पहिला सामना जिंकला. यापूर्वी मुंबईनं 2012 मध्ये हंगामातील आपला पहिला सामना जिंकला होता. सलग 13 पराभवांनंतर, मुंबई इंडियन्सनं वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सला 6 गडी राखून पराभूत केलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरनं 4 गडी गमावून 220 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात मुंबईनं 20 व्या षटकात 5 चेंडू शिल्लक असताना सामना जिंकला. लीगमध्ये मुंबई इंडियन्सनं यशस्वीपणे पार केलेला हा सर्वात मोठा धावांचा पाठलाग आहे. यापूर्वी, संघानं 2021 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 219 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं होतं.

रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टनची दमदार सलामी : रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांनी मुंबई इंडियन्सला स्फोटक सुरुवात करुन दिली. दोघांनी वैभव अरोराच्या तिसऱ्या षटकात तीन षटकार मारले. रोहित शर्मानं पॉवरप्लेमध्येच आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानं आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वात जलद अर्धशतक 23 चेंडूंमध्ये पूर्ण केलं. सहा षटकांत मुंबईनं 80 धावा केल्या होत्या. रिकल्टननं नवव्या षटकात सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार मारुन 24 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्याच षटकात मुंबईच्या धावसंख्येनं 100 धावांचा टप्पा ओलांडला.

दोन्ही सलामीवीराचं शतक हुकलं : रोहित शर्मा शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करत होता, पण 78 धावांवर तो बाद झाला. रोहितनं 38 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि सहा षटकार मारले. त्यानं आणि रिकल्टननं 71 चेंडूंमध्ये 148 धावांची सलामीची भागीदारी केली. सूर्यकुमार यादव आठ चेंडूंमध्ये 16 धावांवर बाद झाला. रिकल्टनलाही शतक करण्याची संधी होती, पण तो 81 धावांवर धावबाद झाला. त्यानं चार चौकार आणि आठ षटकार मारले.

केकेआरसाठी रहाणे आणि अंगक्रिश रघुवंशीची अर्धशतकं : तत्पुर्वी नाणेफेक हरल्यानंतर, प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरनं कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि फिन ॲलन यांच्या जोरावर स्फोटक सुरुवात केली. रहाणेनं पहिल्याच षटकात बोल्टच्या गोलंदाजीवर लाँग-ऑनवरुन षटकार मारून डावाची सुरुवात केली. चौथ्या षटकात कर्णधार हार्दिक पांड्याच्या सातत्यपूर्ण लाइन आणि लेंथच्या चुकांचा फायदा घेत केकेआरनं 26 धावा केल्या. 17 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्यानंतर, ॲलन पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकात शार्दुल ठाकूरच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. केकेआरनं पॉवरप्लेमध्ये 78 धावा केल्या.

रहाणेचंही शतक हुकलं : आठव्या षटकात केकेआरनं 100 धावांचा टप्पा ओलांडला आणि एका क्षणी असं वाटत होतं की रहाणे शतक पूर्ण करेल. तो 200 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटनं फलंदाजी करत होता. नवव्या षटकात ठाकूरनं कॅमेरॉन ग्रीनला बाद केलं. मग, त्याच्या तिसऱ्या, 14व्या षटकात, ठाकूरनं रहाणेला एका स्लोअर क्रॉस-सीम चेंडूवर चकवलं, ज्यामुळं तो कव्हरला उभ्या असलेल्या रोहित शर्माकरवी झेलबाद झाला. कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं 3 चौकार आणि 5 षटकारांच्या मदतीनं 40 चेंडूंमध्ये 67 धावा केल्या. शेवटच्या षटकांमध्ये, अंगक्रिश रघुवंशीनं 29 चेंडूंमध्ये 51 धावा आणि रिंकू सिंगनं 21 चेंडूंमध्ये 33 धावा करुन केकेआरला 220 धावांपर्यंत पोहोचवलं. शार्दुल ठाकूरनं मुंबई इंडियन्ससाठी तीन बळी घेतले. मुंबई इंडियन्ससाठी हा त्याचा पदार्पणाचा सामना होता. तर हार्दिक पांड्यानं एक बळी घेतला.

