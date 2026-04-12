MI vs RCB सामन्यात दोन सख्खे भाऊ येणार आमनेसामने; कोण ठरणार वरचढ?
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 20व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुशी त्यांच्या घरच्या मैदानावर वानखेडे स्टेडियमवर होईल.
Published : April 12, 2026 at 4:48 PM IST
मुंबई MI vs RCB Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 20व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुशी त्यांच्या घरच्या मैदानावर वानखेडे स्टेडियमवर होईल. या हंगामात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी तीन सामने खेळले असून, मुंबई इंडियन्सनं दोन सामने गमावले आहेत आणि एक जिंकला आहे. आरसीबीनं आपल्या तीनपैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. दोन्ही संघांनी आपला शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळला होता आणि दोन्ही संघांना पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळं, हा सामना मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु या दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल. विशेष म्हणजे या सामन्यात पांड्या बंधू एकमेकांविरोधात लढताना दिसणार आहेत.
मुंबई इंडियन्सचं आरसीबीवर वर्चस्व : पाच वेळा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलेल्या मुंबई इंडियन्सचं आरसीबीविरुद्ध वर्चस्व राहिले आहे. आयपीएलमध्ये दोन्ही संघांमध्ये एकूण 34 सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी मुंबई इंडियन्सनं 21 सामने जिंकले आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 14 सामने जिंकले आहेत. गेल्या काही आयपीएल हंगामांमध्ये, दोन्ही संघांमध्ये चुरशीचे सामने झाले आहेत, ज्यात आरसीबीनं शेवटच्या पाचपैकी तीन सामने जिंकले आहेत, तर मुंबई इंडियन्सनं दोन सामने जिंकले आहेत.
वानखेडेवरही मुंबईचं वर्चस्व : वानखेडे स्टेडियमवरही मुंबई इंडियन्सचंच वर्चस्व राहिलं आहे. मुंबई इंडियन्सचा त्यांच्या घरच्या मैदानावर, वानखेडे स्टेडियमवर, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धचा रेकॉर्डही किंचित वरचढ आहे. मुंबई इंडियन्सनं या स्टेडियमवर आरसीबीविरुद्ध 11 आयपीएल सामने खेळले असून, त्यापैकी सात सामने जिंकले आहेत, तर आरसीबीनं चार सामने जिंकले आहेत. या दोन संघांमधील सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल, कारण त्यांच्या कामगिरीवरच सामन्याचा निकाल मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.
वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यातील सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना चांगला बाऊन्स मिळतो आणि चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. या मैदानावर अनेकदा मोठ्या धावसंख्येचे सामने होतात, त्यामुळे चाहत्यांना आजसुद्धा तशाच सामन्याची अपेक्षा असेल. या स्टेडियमवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 धावा आहे. मात्र, मुंबई आणि बंगळुरुकडे असे शक्तिशाली फलंदाज आहेत जे कोणत्याही सामन्यात 250 धावा करु शकतात.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
- रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल.
