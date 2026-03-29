300 वा सामना खेळण्यासाठी मुंबई मैदानात; हार्दिकनं टॉस जिंकत घेतला मोठा निर्णय

मुंबई इंडियन्स आज आपल्या आयपीएल 2026 मोहिमेला सुरुवात करत आहे. या सामन्यासाठी मैदानात उतरताच मुंबईनं इतिहास रचला आहे.

मुंबई इंडियन्स (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 7:09 PM IST

मुंबई Mumbai Indians 300th Match : मुंबई इंडियन्स आज आपल्या आयपीएल 2026 मोहिमेला सुरुवात करत आहे. हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील मुंबई संघाचा आपला पहिला सामना वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध आहे. हा सामना संघासाठी खास ठरला. कारण या सामन्यात मैदानात उतरताच मुंबई इंडियन्स 300 टी-20 सामने खेळणारी पहिली फ्रँचायझी बनली आहे. तर 300 सामने खेळणारा मुंबई इंडियन्स हा जगातील तिसरा संघ ठरला आहे. यापूर्वी पाकिस्तान आणि सॉमरसेट यांनी ही कामगिरी केली आहे. 300व्या सामन्यात मुंबईनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या स्पर्धेत किती सामने : पाच वेळा आयपीएल चॅम्पियन ठरलेल्या मुंबई इंडियन्स व्यतिरिक्त, आयपीएल फ्रँचायझी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं 287 सामने खेळले आहेत. तर तीन वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या कोलकाता नाईट रायडर्सनं आतापर्यंत 281 सामने खेळले आहेत. पाकिस्तान आणि सॉमरसेट यांनी 303 सामने खेळले आहेत. मुंबई इंडियन्सनं या सामन्यापूर्वी 18 हंगामांमध्ये 277 सामन्यांमध्ये भाग घेतला असून चॅम्पियन्स लीग टी-20 मध्ये 22 सामने खेळले आहेत. मुंबईनं 2013, 2015, 2017, 2019 आणि 2020 मध्ये पाच आयपीएल विजेतेपदं पटकावली आहेत.

पहिल्या सामना जिंकत इतिहास बदलणार? : मुंबई इंडियन्सनं जवळपास 14 वर्षांत आयपीएलमधील आपला पहिला सामना जिंकलेला नाही. संघानं शेवटच्या वेळी पहिला सामना 2012 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध 8 गडी राखून जिंकला होता. मात्र, तेव्हापासून त्यांना आपला पहिला सामना जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. 18 हंगामांच्या कालावधीत, मुंबईनं आपले 14 सलामीचे सामने गमावले असून केवळ चार जिंकले आहेत. 2008 मध्ये लीगच्या सुरुवातीला, त्यांनी आपला पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्ध गमावला होता.

संघात दिग्गज खेळाडू : गेल्या वर्षी, हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखालील संघ क्वालिफायर-2 मध्ये पंजाब किंग्सकडून पराभूत झाल्यानंतर तिसऱ्या स्थानावर राहिला होता, पण यावेळी मुंबई इंडियन्स पूर्णपणे तयार आहे. रोहित शर्मा फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी उत्सुक असेल. रोहित व्यतिरिक्त, त्याच्या संघात भारताच्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, पांड्या, तिलक वर्मा आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यासह अनेक स्टार खेळाडू आहेत.

