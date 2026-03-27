ETV Bharat / sports

यंदाही IPL मध्ये दिसणार मुंबईचा जलवा; कधी आणि कुठं होणार सामने, वाचा सविस्तर

यंदाचं आयपीएल शनिवार (28 मार्च) पासून सुरु होणार आहे आणि क्रिकेट चाहत्यांना पुन्हा एकदा एका रोमांचक हंगामाचा अनुभव मिळणार आहे.

Mumbai Indians Full Schedule
मुंबई इंडियन्स (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Mumbai Indians Full Schedule : यंदाचं आयपीएल शनिवार (28 मार्च) पासून सुरु होणार आहे आणि क्रिकेट चाहत्यांना पुन्हा एकदा एका रोमांचक हंगामाचा अनुभव मिळणार आहे. पाच वेळचे विजेते मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2026 मधील आपले सर्व सात घरचे सामने मुंबईतील प्रसिद्ध वानखेडे स्टेडियमवर खेळतील. हे स्टेडियम संघासाठी एक विशेष ठिकाण राहिलं आहे, जिथं संघाला प्रचंड चाहतावर्ग लाभला आहे. दरवर्षीप्रमाणे, येथील वातावरण उत्कृष्ट असेल आणि संघाला घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा मिळू शकेल.

मुंबईचे सामने कोणत्या शहरांमध्ये खेळले जातील? : मुंबई इंडियन्स आपल्या अवे सामन्यांसाठी दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, चेन्नई, रायपूर, धर्मशाळा आणि कोलकाता इथं प्रवास करेल. प्रत्येक शहराची खेळपट्टी आणि वातावरण वेगळं असेल, ज्यामुळं सामने अधिक मनोरंजक होतील.

पहिला आणि शेवटचा सामना कोणाविरुद्ध : मुंबई इंडियन्स आपला पहिला सामना 29 मार्च रोजी वानखेडे स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळेल. हा सामना हंगामाची एक उत्तम सुरुवात ठरु शकतो. साखळी फेरीचा अंतिम सामना 24 मे रोजी राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध मुंबईतच खेळला जाईल. हा सामना ठरवेल की संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरेल की नाही.

मुंबई इंडियन्सचं IPL 2026 साठी संपूर्ण वेळापत्रक :

क्रमांक सामना दिनांक ठिकाण वेळ
1मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट राइडर्स29 मार्च, 2026मुंबई07:30 PM
2मुंबई इंडियन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स04 एप्रिल, 2026दिल्ली03:30 PM
3मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स07 एप्रिल, 2026गुवाहाटी07:30 PM
4मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चैलेंजर्स बेंगळुरु12 एप्रिल, 2026मुंबई07:30 PM
5मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स16 एप्रिल, 2026मुंबई07:30 PM
6मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टाइटन्स20 एप्रिल, 2026अहमदाबाद07:30 PM
7मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स23 एप्रिल, 2026मुंबई07:30 PM
8मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद29 एप्रिल, 2026मुंबई07:30 PM
9मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स02 मे, 2026चेन्नई07:30 PM
10मुंबई इंडियन्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स04 मे, 2026मुंबई07:30 PM
11मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चैलेंजर्स बेंगळुरु10 मे, 2026रायपुर07:30 PM
12मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स14 मे, 2026धर्मशाळा07:30 PM
13मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाइट राइडर्स20 मे, 2026कोलकाता07:30 PM
14मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स24 मे, 2026मुंबई03:30 PM

आयपीएल 2026 साठी मुंबई इंडियन्सचा संघ :

हार्दिक पांड्या (कर्णधार), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिन्झ, शेर्फेन रदरफोर्ड, रायन रिकल्टन, क्विंटन डी कॉक, दानिश मलेवार, तिलक वर्मा, नमन धीर, मिचेल सँटनर, राज अंगद बावा, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जॅक्स, शार्दुल ठाकूर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, दीपक चहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद इझार, अल्लाह गझनफर.

TAGGED:

IPL 2026
MUMBAI INDIANS FULL SCHEDULE
MUMBAI INDIANS MATCHES
MUMBAICHYA MATCH KUTHE HONAR
MUMBAI INDIANS FULL IPL SCHEDULE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.