पराभवाची हॅटट्रिक केल्यानंतर मुंबई पंजाबचा विजयरथ रोखणार? राजधानीत रंगणार सामना
आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : April 16, 2026 at 1:10 PM IST
मुंबई MI vs PBKS Match : आयपीएल 2026 चा 24 वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. या हंगामात पंजाब किंग्सनं एकही सामना न गमावता विजयाची मालिका कायम ठेवली आहे, तर दुसरीकडे मुंबई इंडियन्सची आयपीएल 2026 मध्ये कामगिरी तितकी चांगली झालेली नाही. मुंबईनं आतापर्यंत चार सामने खेळले असून, त्यापैकी फक्त एक सामना जिंकला आहे. मुंबई इंडियन्स पंजाब किंग्सची विजयाची मालिका थांबवू शकेल की नाही, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐞𝐝. 🎯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Tonight - One team leaves with the all-time lead. One team falls behind. The race to 18-17 starts at 6:30 PM! 💥
UP NEXT ➡️ #TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/HFkdq1Llc4
आयपीएलमधील दोन्ही संघांचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय : पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड अत्यंत चुरशीचा राहिला आहे. त्यांनी आतापर्यंत 34 सामने खेळले असून, त्यापैकी पंजाबनं 17 आणि मुंबईनं 17 सामने जिंकले आहेत. या आकडेवारीच्या आधारे असं म्हणता येईल की, आयपीएलमध्ये मुंबई आणि पंजाब यांच्यात एक अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, गेल्या हंगामात या दोन संघांमध्ये खेळले गेलेले दोन्ही सामने पंजाबनं जिंकले होते. जो संघ हा सामना जिंकेल, त्याला या हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये त्यांना मागे टाकण्याची संधी मिळेल.
A clash for 𝐑𝐄𝐃𝐄𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 vs 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 👊@mipaltan or @PunjabKingsIPL - who will come out on top at Wankhede? 🤔#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th, 6:30 PM pic.twitter.com/BD0AziB6GM— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
मुंबईचे सलग तीन पराभव : मुंबईनं कोलकाता नाईट रायडर्सवर विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली, परंतु दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्याकडून सलग पराभव पत्करल्यामुळं त्यांना आपली लय कायम राखता आली नाही. ते आपल्या घरच्या मैदानावर विजयाच्या मार्गावर परतण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान, पंजाब किंग्सनं आपल्या हंगामाची दमदार सुरुवात केली आहे. ते गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांनी चारपैकी तीन सामने जिंकले आहेत. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबनं चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे, या सामन्यात पंजाब किंग्सला हरवणं मुंबईसाठी सोपं नसेल.
Thursday ka plan set! MI nights under Wankhede lights 💙— Mumbai Indians (@mipaltan) April 16, 2026
🔗https://t.co/Vu4ptvBMAn pic.twitter.com/u8uyTIyj6N
वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबई इंडियन्स आणि पंजाह किंग्स यांच्यातील सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना चांगला बाऊन्स मिळतो आणि चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. या मैदानावर अनेकदा मोठ्या धावसंख्येचे सामने होतात, त्यामुळे चाहत्यांना आजसुद्धा तशाच सामन्याची अपेक्षा असेल. या स्टेडियमवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 धावा आहे. मात्र, मुंबई आणि बंगळुरुकडे असे शक्तिशाली फलंदाज आहेत जे कोणत्याही सामन्यात 250 धावा करु शकतात.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
- पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को जानसन, शशांक सिंह, बेन ड्वारश्विस, नेहाल वढेरा, प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, मिचेल ओवेन, कूपर कॉनली, अजमतउल्लाह ओमरजाई, लॉकी फर्ग्युसन, विजयकुमार वैशक, यश ठाकुर, हरप्रीत ब्रार, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, पायला अविनाश, मुशीर खान, हरनूर सिंग.
हेही वाचा :
