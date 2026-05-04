ETV Bharat / sports

IPL मध्ये आज मुंबई-लखनऊ आमनेसामने; विजयी मार्गावर कोण येणार?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 47वा सामना सोमवारी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) यांच्यात खेळला जाईल.

MI vs LSG Match
IPL मध्ये आज मुंबई-लखनऊ आमनेसामने (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई MI vs LSG Match : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा 47वा सामना सोमवारी वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना या हंगामात तळाशी असलेल्या संघांमध्ये होत आहे. लखनऊ सुपर जायंट्स आठपैकी सहा सामने गमावून गुणतालिकेत 10व्या स्थानावर आहे. संघाला सलग पाच सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. तर मुंबई देखील 9 सामन्यांमध्ये 2 विजय मिळाल्यानं 4 गुणांसह नवव्या स्थानावर आहे.

लखनऊ सुपर जायंट्सची स्थिती नाजूक : ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील एलएसजी संघ प्रामुख्यानं वारंवारच्या फलंदाजीतील अपयशामुळं संघर्ष करत आहे, तर त्यांच्या गोलंदाजांनी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. त्यांच्या मागील सामन्यात, मोहसिन खानची उत्कृष्ट गोलंदाजी व्यर्थ ठरली, तर निकोलस पूरनच्या बाबतीत सुपर ओव्हरच्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे संघाला मोठी किंमत मोजावी लागली.

मुंबई 7 सामन्यांत पराभूत : मुंबई इंडियन्सनं 9 पैकी 7 सामने गमावले असून ते 9व्या स्थानावर आहेत. सलग तीन पराभवांनंतर एमआय या सामन्यात उतरेल, ज्यात त्यांच्या अलीकडील सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून 8 गडी राखून झालेल्या दारुण पराभवाचा समावेश आहे. जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा आणि कर्णधार हार्दिक पांड्या यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंच्या सातत्यहीन कामगिरीमुळं मुंबईच्या मोहिमेवर परिणाम झाला आहे. हार्दिकच्या कर्णधारपदावरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीनं संघ कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळं त्यांना पुढं जाण्यासाठी चुकांना फारसा वाव राहिलेला नाही.

हेड टू हेड सामन्यांत रेकॉर्ड कसा : आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण 8 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी लखनऊनं 6 सामने जिंकले आहेत, ज्यात वानखेडे स्टेडियमवरील दोन विजयांचा समावेश आहे.

वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना चांगला बाऊन्स मिळतो आणि चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. या मैदानावर अनेकदा मोठ्या धावसंख्येचे सामने होतात, त्यामुळं चाहत्यांना आजसुद्धा तशाच सामन्याची अपेक्षा असेल. या स्टेडियमवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 धावा आहे. मात्र, मुंबई आणि लखनऊ असे शक्तिशाली फलंदाज आहेत जे कोणत्याही सामन्यात 250 धावा करु शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
  • लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.

हेही वाचा :

  1. अहमदाबादमध्ये गुजरातचा विजयी 'गरबा'; प्लेऑफची शर्यत बनली रोमांचक
  2. चक्रवर्तीच्या चक्रव्युहात अडकली 'ऑरेंज आर्मी'; सलग तिसरा विजय मिळवत KKR चं आव्हान कायम
  3. सुनील नरेनचं IPL मध्ये 'द्विशतक'; 'अशी' कामगिरी करणारा इतिहासात पहिलाच खेळाडू

TAGGED:

MUMBAI INDIANS VS LSG
TODAY AT WANKHEDE
LUCKNOW SUPER GIANTS
MI VS LSG MATCH
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.