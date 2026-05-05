कर्णधार बदलताच मुंबई विजयी मार्गावर; IPL मध्ये सर्वाधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 47वा सामना, 4 मे रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला.
Published : May 5, 2026 at 9:32 AM IST
मुंबई Mumbai Indians : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 47वा सामना, 4 मे रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला गेला. हा एक हाय-स्कोअरिंग सामना होता, जो मुंबई इंडियन्सनं 6 गडी राखून जिंकला. मुंबई इंडियन्सनं आयपीएलच्या इतिहासातील आपलं सर्वोच्च लक्ष्य यशस्वीपणे पार केले. लखनऊ सुपर जायंट्सनं मुंबई इंडियन्ससमोर 229 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे त्यांनी केवळ 18.4 षटकांत 4 गडी गमावून पूर्ण केलं.
Mumbai Indians pull off their highest-ever chase in the TATA IPL, making a statement when it mattered most 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2026
A night of fearless batting, a chase to remember, and a message sent loud and clear 👀#TATAIPL | #MIvLSG | [ Rohit Sharma, Ryan Rickleton, Nicholas Pooran, Prince… pic.twitter.com/0jk3KoLdUG
रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांच्याकडून लखनऊच्या गोलंदाजांची धुलाई : 229 धावांचं लक्ष्य गाठताना, रोहित शर्मा आणि रायन रिकल्टन यांनी मुंबईच्या डावाची धमाकेदार सुरुवात केली. त्यांनी पहिल्या विकेटसाठी 143 धावांची भागीदारी केली. रायन रिकल्टननं 32 चेंडूंमध्ये 6 चौकार आणि 8 षटकारांसह 83 धावा केल्या. रोहित शर्मा 6 चौकार आणि 7 षटकारांसह 84 धावांवर बाद झाला. नमन धीर 23 धावांवर नाबाद राहिला, तर विल जॅक्सनं 10 धावा केल्या. सूर्यकुमार यादव 12 धावांवर बाद झाला. लखनऊ सुपर जायंट्सकडून एम. सिद्धार्थनं दोन बळी घेतले, तर मोहम्मद शमी आणि मोहसिन खान यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
Under the lights. In his city. Rohit Sharma delivers a 𝘽𝙇𝙊𝘾𝙆𝘽𝙐𝙎𝙏𝙀𝙍 💙#TATAIPL pic.twitter.com/LbJnyg3GFu— Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2026
लखनऊकडून पुरनची धडाकेबाज खेळी : मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात लखनऊची फलंदाजी चांगली झाली. संघानं आपली पहिली विकेट लवकर गमावली असली तरी, निकोलस पूरन आणि मिचेल मार्श यांनी धावगती स्थिर ठेवली. पूरननं आठ षटकारांसह 21 चेंडूंमध्ये 63 धावांची धडाकेबाज खेळी केली, तर मिचेल मार्शनं 44 धावांचं योगदान दिलं. मधल्या फळीत, हिम्मत सिंगनं 31 चेंडूंमध्ये 40 धावा, तर एडन मार्करामनं 25 चेंडूंमध्ये 31 धावा करुन संघाला 228 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली, परंतु गोलंदाजांना ही धावसंख्या वाचवता आली नाही. दरम्यान, कॉर्बिन बॉसनं दोन बळी घेत मुंबई इंडियन्सला आघाडी मिळवून दिली. याशिवाय, रघु शर्मा, अल्लाह गझनफर आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
#MumbaiIndians script their highest-ever chase in TATA IPL, Wankhede roars, and the fans get a night to remember 💥#TATAIPL | #MIvsLSG #RyanRickelton #RohitSharma pic.twitter.com/26TncqIFOe— Star Sports (@StarSportsIndia) May 4, 2026
हेही वाचा :