ETV Bharat / sports

मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजी प्रशिक्षकावर मोठी कारवाई; ठोठावला मोठा दंड, कारण काय?

मुंबई इंडियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक कायरॉन पोलार्ड आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळला आहे. याबद्दल त्याला दंड ठोठावण्यात आला आहे.

Kieron Pollard
मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजी प्रशिक्षकावर मोठी कारवाई; ठोठावला मोठा दंड, कारण काय? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाळा Kieron Pollard : मुंबई इंडियन्सचा फलंदाजी प्रशिक्षक कायरॉन पोलार्ड आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळला आहे. या हंगामातील 58व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर पंजाब किंग्सशी झाला. सामन्यादरम्यानच्या त्याच्या वर्तनाबद्दल पोलार्डला दंड ठोठावण्यात आला आहे.

किती ठोठावला दंड : कायरॉन पोलार्डला त्याच्या सामना शुल्काच्या 15 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि एक डिमेरिट पॉइंटही देण्यात आला आहे. आयपीएलनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, "मुंबई इंडियन्सचे फलंदाजी प्रशिक्षक कायरॉन पोलार्डला खेळाडू आणि संघ अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर 1 चं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांच्या लागू सामना शुल्काच्या 15 टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे आणि त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे."

कायरॉन पोलार्डची चूक काय : मुंबई इंडियन्सच्या डावादरम्यान कायरॉन पोलार्डनं चौथ्या पंचांना शिवीगाळ केल्याचं समोर आलंय. निवेदनात म्हटलं आहे की, "पोलार्डनं आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम 2.3 चं उल्लंघन केल्याचं आढळलं आहे, जे सामन्यादरम्यान मोठ्यानं आणि अश्लील भाषा वापरण्याशी संबंधित आहे. ही घटना दुसऱ्या डावाच्या 19व्या षटकात घडली, जेव्हा पोलार्डनं चौथ्या पंचांशी अपमानास्पद भाषेत संवाद साधला."

मुंबईचा शेवटच्या षटकात विजय : मुंबई इंडियन्सनं पंजाब किंग्सविरुद्धचा हा सामना शेवटच्या षटकात जिंकला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पंजाबनं 200 धावा केल्या होत्या. मुंबईला शेवटच्या षटकात विजयासाठी 15 धावांची गरज होती. विल जॅक्सनं एक षटकार आणि तिलक वर्मानं दोन षटकार मारुन दोन चेंडू शिल्लक असताना सामना संपवला. मुंबईचा 12 सामन्यांमधील हा चौथा विजय आहे. संघाचे आठ गुण असून ते गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहेत. मुंबई प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडली आहे. तर पंजाबनं सलग पाच सामने गमावले असून 12 सामन्यांमधून त्यांचे 13 गुण आहेत.

हेही वाचा :

  1. हार्दिक पांड्या सोडणार मुंबई इंडियन्स? शार्दुल ठाकूरनं केलं मोठं विधान
  2. CSK संघात 25 वर्षीय युवा खेळाडूची एंट्री; दिग्गज खेळाडूच्या जागी मिळालं संघात स्थान
  3. पाच दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार लखनऊ-चेन्नई; कोण ठरणार वरचढ?

TAGGED:

IPL 2026 MUMBAI INDIANS
IPL 2026 CRICKET
BATTING COACH KIERON POLLARD
KIERON POLLARD FINED
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.