359 खेळाडूंवर 77 जागांसाठी बरसणार ₹237.55 करोड; कधी होणार IPL 2026 मिनी-लिलाव?
आयपीएल 2026 चा मिनी-लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबुधाबी इथं होणार आहे. यासाठी 359 खेळाडूंनी नोंदणी केली आहे.
Published : December 15, 2025 at 5:17 PM IST
मुंबई IPL Mini Auction 2026 : आयपीएल ही जगातील सर्वाधिक पाहिली जाणारी लीग आहे आणि इथं खेळून अनेक स्टार खेळाडूंनी त्यांचं करिअर घडवलं आहे. आता आगामी हंगामासाठी स्टेज सज्ज झाला आहे. सर्व संघांनी त्यांच्या राखीव आणि सोडलेल्या खेळाडूंच्या यादी आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलकडे सादर केल्या आहेत. सर्वांचे लक्ष आता 16 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मिनी लिलावावर आहे.
The gavel drops tomorrow! 🔨💰— IndianPremierLeague (@IPL) December 15, 2025
The #TATAIPLAuction 2026 is almost here 🥳
Follow the #TATAIPL Auction tomorrow on https://t.co/4n69KTSZN3 💻 pic.twitter.com/oYvUBaBwMJ
16 डिसेंबर रोजी आयपीएल मिनी लिलाव : आयपीएल 2026 चा मिनी-लिलाव 16 डिसेंबर रोजी अबुधाबी इथं होणार आहे. तो एका दिवसात पूर्ण होईल, भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2:30 वाजता सुरु होईल. हा मिनी-लिलाव असल्यानं, संघांना राईट टू मॅच (RTM) पर्याय वापरता येणार नाही.
लिलावात एकूण 77 खेळाडू करता येणार खरेदी : आयपीएल 2026 च्या लिलावासाठी एकूण 359 खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी, सर्व संघ एकत्रितपणे फक्त 77 खेळाडू खरेदी करु शकतात. या 77 खेळाडूंपैकी 31 परदेशी खेळाडू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, लिलावासाठी एकूण 40 खेळाडूंनी 2 कोटी या मूळ किमतीसह नोंदणी केली आहे. यामध्ये भारताचे वेंकटेश अय्यर आणि रवी बिश्नोई यांचा समावेश आहे.
The TATA IPL Player Auction reaches a new destination 🤩— IndianPremierLeague (@IPL) December 14, 2025
Abu Dhabi, get ready to witness a fierce bidding war as the #TATAIPLAuction 2026 takes centre stage at the Etihad Arena on December 16. pic.twitter.com/JyuIcPmO9H
संघांच्या संघात जास्तीत जास्त 25 खेळाडू : आयपीएलमध्ये, कोणत्याही संघाच्या संघात जास्तीत जास्त 25 खेळाडू असू शकतात. खेळाडूंची किमान संख्या 18 आहे. शिवाय, कोणताही आयपीएल संघ जास्तीत जास्त 8 परदेशी खेळाडूंचा समावेश करू शकतो, ज्यापैकी फक्त चारच अंतिम अकरा खेळाडूंमध्ये खेळू शकतात.
लिलावासाठी केकेआरकडे सर्वाधिक पैसे शिल्लक : आयपीएल लिलावासाठी कोलकाता नाईट रायडर्स संघाकडे सर्वाधिक पैसे शिल्लक आहेत. केकेआरकडे एकूण ₹64.30 कोटी आहेत. पाच वेळा आयपीएल विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्जकडे ₹43.40 कोटी आहेत. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सकडे लिलावासाठी सर्वात कमी पैसे उपलब्ध आहेत, ₹2.75 कोटी.
Here's a look at the available slots for all 🔟 teams ahead of the #TATAIPL auction 2026 👀— IndianPremierLeague (@IPL) December 14, 2025
Follow the #TATAIPLAuction 2026 on December 16 on https://t.co/4n69KTSZN3 💻 pic.twitter.com/ImZSbg8dIW
कोणत्या संघाकडे किती रुपये (करोडमध्ये) :
- कोलकाता नाइट राइडर्स - 64.3
- चेन्नई सुपर किंग्ज - 43.4
- सनराइजर्स हैदराबाद - 25.5
- लखनऊ सुपर जायंट्स - 22.95
- दिल्ली कैपिटल्स - 21.8
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगळुरु - 16.4
- राजस्थान रॉयल्स - 16.05
- गुजरात टाइटंस -12.9
- पंजाब किंग्ज -11.5
- मुंबई इंडियंस - 2.75
