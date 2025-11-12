ना मुंबई, ना दुबई... 'या' शहरात होणार IPL 2026 चा मिनी लिलाव
आयपीएल 2026 चा लिलाव देशाबाहेर होणार आहे. त्याच्या काही तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. 15 नोव्हेंबरपर्यंत खेळाडूंची रिटेन्शन लिस्ट जाहीर केली जाईल.
मुंबई IPL 2026 Mini Auction : आयपीएल 2026 च्या रिटेन्शनची तारीख जवळ येत आहे. यासोबतच आयपीएल लिलावाची तारीख आणि ठिकाणही जाहीर करण्यात आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, यावेळीही खेळाडूंचा लिलाव भारताबाहेर होणार आहे. बीसीसीआय लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. पुढील आयपीएल हंगाम मार्चमध्ये सुरु होईल असं मानलं जात आहे.
*🚨 IPL 2026 MINI-AUCTION UPDATE 🏏*— Balram Dudawat (@ImDudawat) November 11, 2025
*▪️ The IPL 2026 Mini-Auction is expected to take place in Abu Dhabi. 🇦🇪*
*▪️ The BCCI has tentatively set December 15–16 as the possible dates for the auction.*
*IPL 2026 मिनी-ऑक्शन अपडेट 🏏*
*▪️ IPL 2026 का मिनी-ऑक्शन अबू धाबी में होने की… pic.twitter.com/pycUMvVeL2
15 नोव्हेंबर रोजी जाहीर होणार रिटेन्शन : जगातील सर्वात मोठ्या लीग, इंडियन प्रीमियर लीगबाबत सध्या अनेक बातम्या समोर येत आहेत. 15 नोव्हेंबरपर्यंत, सर्व 10 संघांना ते कोणते खेळाडू रिटेन्शन करणार आणि कोणते सोडून देणार हे जाहीर करावं लागेल. रिलीज झालेल्या खेळाडूंची नावं पुढील लिलावासाठी यादीत पुन्हा समाविष्ट केली जातील. यावेळी, एक मिनी-लिलाव होईल, जेणेकरुन संघ त्यांना हवे तितके खेळाडू रिलीज करु शकतील. रिलीज झालेले पैसे संघांना आधीच उपलब्ध असलेल्या निधीमध्ये जोडले जातील, ज्यामुळं ते नवीन लिलावात खेळाडू खरेदी करु शकतील.
कुठे होणार आयपीएल लिलाव : दरम्यान, आयपीएल 2026 चा मिनी लिलाव अबुधाबी इथं होणार असल्याचं वृत्त आहे. पीटीआयला बीसीसीआयकडून ही माहिती मिळाली आहे. आयपीएलचा लिलाव भारताबाहेर होण्याची ही सलग तिसरी वेळ असेल. यापूर्वी 2023 चा लिलाव दुबईमध्ये झाला होता, तर २०२४ मध्ये जेद्दाह इथं झाला होता. अहवालात म्हटलं आहे की लिलाव 15 किंवा 16 डिसेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. अद्याप तारीख निश्चित झालेली नसली तरी, लिलाव अबुधाबीमध्ये होईल हे जवळजवळ निश्चित आहे.
The IPL 2026 mini-auction is— Boundary Bro (@BoundaryBro) November 12, 2025
reportedly locked in for Abu Dhabi
on December 15 or 16... 🇦🇪
This marks the third consecutive year
the auction is held outside India
(Dubai, Jeddah, Abu Dhabi).#IPL2026 #IPLAuction pic.twitter.com/NGiUD2Hr9i
रिटेन्शन लिस्टकडे सर्वांचं लक्ष : लिलाव होण्यास काही वेळ बाकी असताना, सर्वांच्या नजरा रिटेन्शन लिस्टवर आहेत. संघांनी त्यांच्या याद्या तयार केल्या आहेत, परंतु त्या अद्याप उघड झालेल्या नाहीत. रिटेन्शनद्वारे जितके जास्त प्रमुख खेळाडू रिटेन्शनमध्ये सोडले जातील तितकेच लिलाव अधिक रोमांचक होईल. म्हणूनच, सर्वांच्या नजरा 15 नोव्हेंबरच्या संध्याकाळी रिटेन्शन लिस्ट जाहीर होण्याकडे आहेत. गेल्या वर्षी मेगा लिलाव झाला होता, त्यामुळं आता मिनी लिलावाची तयारी सुरु आहे. येणारे दिवस आयपीएलभोवती उत्साहानं भरलेले असतील.
