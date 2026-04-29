'करो या मरो' सामन्यात मुंबई पलटण उतरणार मैदानात; समोर हैदराबादचं आव्हान
पाच वेळचे चॅम्पियन मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2026 च्या 41व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करेल. हा सामना बुधवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : April 29, 2026 at 10:33 AM IST
मुंबई MI vs SRH Match : पाच वेळचे चॅम्पियन मुंबई इंडियन्स आयपीएल 2026 च्या 41व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करेल. हा सामना बुधवारी वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. मुंबई इंडियन्सला या हंगामात आपली लय शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. संघानं आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांपैकी पाच सामने गमावले आहेत. केवळ चार गुणांसह, एमआय गुणतालिकेत 9व्या स्थानावर आहे. स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी त्यांना आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे.
रोहित शर्मा खेळण्याची शक्यता : मागील सामन्यात, मुंभईचा संघ चेन्नई सुपर किंग्सकडून 103 धावांनी पराभूत झाला होता. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स या सामन्यात उतरत आहे. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं रोहित शर्मा तीन सामन्यांपासून प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर आहे. आता आजच्या सामन्यात रोहित खेळण्याची शक्यता आहे.
हैदराबादनं जिंकले सलग चार सामने : आयपीएल 2016 चे चॅम्पियन सनरायझर्स हैदराबादनं खराब सुरुवातीनंतर आपलं नशीब पालटलं आहे. पहिल्या चार सामन्यांपैकी तीन गमावल्यानंतर, त्यांनी पुढील चार सामने जिंकले आहेत. होदराबाद संघ आठ सामन्यांतून पाच विजयांसह गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध पाच गडी राखून विजय मिळवल्यानंतर संघ या सामन्यात उतरत आहे. या सामन्यातही सनरायझर्स हैदराबाद आपली विजयी मालिका कायम ठेवून अव्वल चार संघांमधील आपलं स्थान आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघांमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : सनरायझर्स हैदराबाद आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात आतापर्यंत एकूण 25 आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात मुंबई इंडियन्सचं पारडं जड राहिलं आहे. या संघानं 15 सामने जिंकले आहेत, तर 10 सामने सनरायझर्स हैदराबादनं जिंकले आहेत.
वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामना वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना चांगला बाऊन्स मिळतो आणि चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. या मैदानावर अनेकदा मोठ्या धावसंख्येचे सामने होतात, त्यामुळं चाहत्यांना आजसुद्धा तशाच सामन्याची अपेक्षा असेल. या स्टेडियमवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 171 धावा आहे. मात्र, मुंबई आणि हैदराबादकडे असे शक्तिशाली फलंदाज आहेत जे कोणत्याही सामन्यात 250 धावा करु शकतात.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
- सनरायझर्स हैदराबाद : ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅविस हेड, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, ब्रायडन कार्स, जॅक एडवर्ड्स, हर्ष दुबे, पॅट कमिंस, जयदेव उनाडकट, शिवम मावी, जीशान अंसारी, ईशान मलिंगा, साकिब हुसेन, ओंकार तरमाळे, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा.
