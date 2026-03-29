IPL मध्ये आज 'मुंबई लोकल'समोर येणार 'कोलकाता मेल'; कोण करणार विजयी सुरुवात?
आयपीएलच्या दुसऱ्या सामन्यात आज सर्वात यशस्वी संघ मुंबई इंडियन्सचा सामना घरच्या मैदानावर तीन वेळच्या विजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्सशी होणार आहे.
Published : March 29, 2026 at 3:19 AM IST
मुंबई MI vs KKR 2nd Match : आयपीएलच्या 19व्या हंगामाची सुरुवात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामन्यानं झाली आहे. यानंतर आता स्पर्धेतील दुसरा सामना अत्यंत चुरशीचा होणार आहे, कारण सर्वात यशस्वी संघ मुंबई इंडियन्सचा सामना घरच्या मैदानावर तीन वेळच्या विजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्सशी होणार आहे. आज 29 मार्च रोजी, हे दोन्ही संघ मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर आमनेसामने येतील. दोन्ही संघ स्पर्धेची सुरुवात विजयानं करण्याच्या प्रयत्नात असतील. मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व भारतीय अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या करत आहे, तर केकेआरचं कर्णधारपद मुंबईकर अजिंक्य रहाणेकडे असेल.
केकेआरविरुद्ध मुंबई इंडियन्सचं पारडं जड : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या 35 सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्सचं पारडे जड राहिलं आहे. मुंबई इंडियन्सनं या संघाविरुद्ध 24 सामने जिंकले आहेत, तर केकेआरनं केवळ 11 सामने जिंकले आहेत. 2008 आणि 2009 मध्ये मुंबई इंडियन्सनं केकेआरविरुद्ध खेळलेले सर्व चार सामने जिंकले. यानंतर, 2010 मध्ये मुंबई इंडियन्सनं दोनपैकी एक सामना गमावला. 2011 मध्ये मुंबई इंडियन्सनं दोन्ही सामने जिंकले.
2012 नंतर काय परिस्थिती : 2012 मध्ये मुंबई इंडियन्सनं एक सामना गमावला आणि एक जिंकला. 2013 मध्ये मुंबईनं दोन्ही सामने जिंकले. 2014 आणि 2015 मध्ये दोन्ही संघ चार सामन्यांमध्ये एकमेकांसमोर आले, ज्यात केकेआरनं तीन सामने जिंकले. 2016 ते 2018 दरम्यान मुंबई इंडियन्सनं सर्व सात सामने जिंकले. 2019 मध्ये त्यांनी दोनपैकी एक सामना गमावला. 2020 मध्ये त्यांनी दोन्ही सामने जिंकले. 2021 मध्ये दोन्ही संघ 1-1 नं बरोबरीत होते. मागील चार हंगामांचा विचार केल्यास, दोन्ही संघांमध्ये एकूण सहा सामने खेळले गेले, ज्यात केकेआरनं चार सामने जिंकले.
मुंबईची सहाव्या आयपीएल विजेतेपदावर नजर : मुंबई इंडियन्सनं पाच आयपीएल विजेतेपदं पटकावली आहेत. मात्र, 2020 पासून मुंबई विजेतेपदासाठी आसुसलेली आहे. या संघानं 2013, 2015, 2017, 2019 आणि 2020 चे हंगाम जिंकले आहेत. दरम्यान, केकेआरनं तीन वेळा (2012, 2014 आणि 2024) ही ट्रॉफी जिंकली आहे.
वानखेडेची खेळपट्टी कशी असेल : वानखेडे स्टेडियमची खेळपट्टी लाल मातीची असून, ती चांगला उसळी आणि वेग देते. चेंडू नवीन असल्यामुळं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते, पण संपूर्ण सामन्यादरम्यान फलंदाजांना चेंडू त्यांच्या बॅटवर चांगला मिळत राहील. सीमारेषा फार मोठ्या नाहीत, त्यामुळं चौकार आणि षटकार मारणं सोपं जातं. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, या मैदानावर फलंदाजांचं वर्चस्व राहील.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
- कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव अरोडा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरुन ग्रीन, फिन ऍलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.
