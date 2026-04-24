घरच्या मैदानावर मुंबई पलटन फेल; 'यलो आर्मी'कडून सर्वात मोठा पराभव
Published : April 24, 2026 at 12:07 AM IST
मुंबई CSK Beat MI By 103 Runs : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सची परिस्थिती आता बिकट होत चालली आहे. मागील सामन्यात या हंगामातील आपला दुसरा विजय मिळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सला, हंगामातील 33व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. प्रथम फलंदाजी करताना, संजू सॅमसनच्या शतकाच्या जोरावर सीएसकेन 207 धावा फलकावर लावल्या. प्रत्युत्तरात, मुंबईचा संघ 19 षटकांत केवळ 104 धावाच करु शकला आणि 103 धावांनी सामना गमावला. 7 सामन्यांमधील मुंबईचा हा ५ वा पराभव आहे, तर सीएसके संघानं या हंगामातील आपला तिसरा सामना जिंकला आहे. विशेष म्हणजे आयपीएलच्या इतिहासात हा मुंबईचा धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव ठरला.