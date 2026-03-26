ETV Bharat / sports

IPL 2026: अनेक कर्णधारांचा इम्पॅक्ट प्लेयर नियमाला विरोध; BCCI मोठा निर्णय घेणार?

آयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वी, इम्पॅक्ट प्लेयर नियम पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

Impact Player Rule
अनेक कर्णधारांचा इम्पॅक्ट प्लेयर नियमाला विरोध (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Impact Player Rule : आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वी, इम्पॅक्ट प्लेयर नियम पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. 2023 मध्ये लागू झाल्यापासून या नियमामुळं क्रिकेट जगतात मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि आता, ताज्या वृत्तांनुसार बहुतेक कर्णधारांनी याविरोधात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

अनेकांचा नियमाला विरोध : मुंबईत सर्व 10 आयपीएल संघांच्या कर्णधारांच्या बैठकीत या विषयावर उघडपणे चर्चा झाली. एका सूत्रानं पीटीआयला सांगितलं की, बीसीसीआयनं हा नियम 2027 पर्यंत वाढवला असला तरी, बहुतेक कर्णधारांनी इम्पॅक्ट प्लेयर नियमावर आपली मतं आणि आक्षेप व्यक्त केले. त्यांना सांगण्यात आलं की, या नियमाचा आढावा केवळ 2027 च्या हंगामानंतरच घेतला जाऊ शकतो, त्यापूर्वी नाही. 2024 मध्ये इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये हा नियम 2027 पर्यंत वाढवण्यात आला होता, परंतु असं असूनही खेळाडू आणि चाहत्यांमध्ये यावर वादविवाद सुरुच आहे. अनेक क्रिकेटपटूंचा असा विश्वास आहे की, हा नियम खेळाच्या संतुलनावर परिणाम करत आहे.

अष्टपैलू खेळाडूंवर होतो परिणाम : अक्षर पटेलनंही या नियमावर टीका केली असून, तो स्वतः एक अष्टपैलू खेळाडू असल्यानं त्याला हा नियम आवडत नाही, असं त्यानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. पूर्वी आम्ही फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीसाठी अष्टपैलू खेळाडूंची निवड करायचो. आता, संघ व्यवस्थापन एका विशिष्ट फलंदाज किंवा गोलंदाजाची निवड करते आणि विचारते की आपल्याला अष्टपैलू खेळाडूची काय गरज आहे. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून मला हे आवडत नाही, पण त्याच वेळी, नियम हे नियम असतात. आपल्याला त्यांचं पालन करावंच लागतं. पण वैयक्तिकरित्या, मला हे आवडत नाही.

यापूर्वीही उपस्थित केले गेले प्रश्न : यापूर्वी रोहित शर्मानंही या नियमाला आपला विरोध दर्शवला आहे. त्याचा विश्वास होता की याचा भारतीय क्रिकेटमधील अष्टपैलू खेळाडूंच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, हार्दिक पांड्या म्हणाला की, या नियमामुळं संघात अशा अष्टपैलू खेळाडूची निवड करणं कठीण झालं आहे, जो फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये समान चांगला असेल. इम्पॅक्ट प्लेयर नियमानं निश्चितपणे आयपीएलच्या रणनीतीला एक नवीन आयाम दिला आहे, परंतु त्याच्या दुष्परिणामांबद्दलची चर्चा वाढत आहे. आता 2027 नंतर बीसीसीआय हा नियम बदलेल की नाही हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.

TAGGED:

IMPACT PLAYER RULE
IMPACT PLAYER RULE CHANGE
IPL CAPTAINS ON IMPACT PLAYER RULE
IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.