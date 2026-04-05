157 धावा करता-करता LSG च्या नाकात दम; ऋषभ पंतच्या खेळीनं कसेबसे जिंकले

आयपीएल 2026 च्या 10 व्या सामन्यात, लखनऊ सुपर जायंट्सनं सनरायझर्स हैदराबादला 5 गडी राखून पराभूत केलं.

LSG Beat SRH
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 7:42 PM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद LSG Beat SRH : आयपीएल 2026 च्या 10 व्या सामन्यात, लखनऊ सुपर जायंट्सनं सनरायझर्स हैदराबादला 5 गडी राखून पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 156 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, लखनऊ संघानं शेवटच्या षटकापर्यंत 5 गडी गमावून लक्ष्याचा पाठलाग केला. लखनऊचा या हंगामातील हा पहिलाच विजय आहे, तर सनरायझर्सचा तीन सामन्यांतील हा दुसरा पराभव आहे. सामन्यात खराब फॉर्मशी झगडत असलेल्या लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंतनं लक्ष्याचा पाठलाग करताना शानदार अर्धशतक झळकावलं. पंतनं डावाची सुरुवात न करता तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्यानं 43 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं.

हैदराबादनं 35 धावांत गमावले 4 गडी : तत्पुर्वी मोहम्मद शमीच्या प्रभावी सलामीच्या गोलंदाजीनंतर, हेनरिक क्लासेन आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्यातील आक्रमक शतकी भागीदारीच्या जोरावर सनरायझर्स हैदराबादनं 9 गडी गमावून 156 धावा केल्या होत्या. विशेष म्हणजे पहिल्या 10 षटकांत 35 धावांत चार गडी गमावल्यानंतर संघर्ष करणाऱ्या हैदराबाद संघाला क्लासेन (41 चेंडूंत 62 धावा) आणि रेड्डी (33 चेंडूंत 56 धावा) यांनी संघाला सावरलं. या दोन फलंदाजांनी 63 चेंडूंत पाचव्या विकेटसाठी विक्रमी 116 धावांची भागीदारी करताना सात षटकार ठोकले.

मोहम्मद शमीची घातक गोलंदाजी : क्लासेन आणि रेड्डी दोघं झटपट बाद झाल्यानंतर, लखनऊनं सामन्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवलं आणि यजमान संघाला 160 धावांच्या आत रोखण्यात यश मिळवलं. तत्पूर्वी, शमीनं चार षटकांत केवळ 9 धावा देत 18 निर्धाव चेंडू टाकून दोन बळी घेतले आणि हैदराबादची अव्वल फलंदाजी पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली. त्याच्या गोलंदाजीदरम्यान, आघाडीचे फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड (7), अभिषेक शर्मा (0) आणि कर्णधार इशान किशन (1) स्वस्तात बाद झाले.

हैदराबादच्या फलंदाजांचा संघर्ष : आक्रमक फलंदाज लियाम लिव्हिंगस्टोनसुद्धा लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंतच्या उत्कृष्ट यष्टीरक्षणाचा बळी ठरला. डावाच्या 11व्या ते 15व्या षटकांदरम्यान सामन्याचं पारडं फिरल्यासारखं वाटलं, जेव्हा सनरायझर्सनं पाच षटकांत 79 धावा केल्या. लेग-स्पिनर दिग्वेश राठी, ज्यानं आपल्या पहिल्या दोन षटकांत केवळ 10 धावा दिल्या होत्या, त्यानं पुढच्या दोन षटकांत 36 धावा दिल्या. भारतीय वेगवान गोलंदाज आवेश खान आणि प्रिन्स यादव सुरुवातीच्या षटकांमध्ये प्रभावी वाटत होते, पण नंतर त्यांचा टप्पा आणि दिशा चुकली, ज्याचा क्लासेन आणि रेड्डी यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. पहिल्या 10 षटकांत केवळ एक षटकार आणि एक चौकार मारला गेला असताना, या जोडीनं सात षटकार आणि आठ चौकार ठोकले.

