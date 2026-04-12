IPL मध्ये आज लखनऊ-गुजरातची टक्कर; कोण मारणार बाजी?

आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 12 एप्रिल रोजी दुपारी एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल, जेव्हा लखनऊ सुपर जायंट्स घरच्या मैदानावर गुजरात टायटन्सशी भिडतील.

Published : April 12, 2026 at 1:10 PM IST

लखनऊ LSG vs GT Match : आयपीएल 2026 मध्ये रविवार 12 एप्रिल रोजी दुपारी एक रोमांचक सामना पाहायला मिळेल, जेव्हा लखनऊ सुपर जायंट्स घरच्या मैदानावर गुजरात टायटन्सशी भिडतील. दोन्ही संघ विजयाच्या मालिकेत आहेत, त्यामुळं चाहते एका हाय-व्होल्टेज सामन्याची पूर्ण अपेक्षा करत आहेत. सलग दोन रोमांचक विजयांनंतर लखनऊ सुपर जायंट्स आत्मविश्वासानं ओतप्रोत भरलेले आहेत. कर्णधार ऋषभ पंत आता तिसऱ्या विजयाच्या शोधात असेल आणि यावेळी तो आपल्या संघासाठी एक सोपा विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. संघाचा ताळमेळ सध्या उत्कृष्ट दिसत आहे आणि ते घरच्या मैदानातील परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान, गुजरात टायटन्स संघही एका मोठ्या विजयानंतर या सामन्यात उतरत आहे. त्यांच्या मागील सामन्यात, त्यांनी दिल्ली कॅपिटल्सला शेवटच्या चेंडूवर पराभूत करुन या हंगामातील आपला पहिला विजय निश्चित केला. गुजरात हा विजयाचा वेग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

गुजरात दुसऱ्या विजयाच्या शोधात : गुजरात टायटन्स सध्या गुणतालिकेत 7 व्या स्थानावर आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील या संघानं आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून, त्यात त्यांना फक्त एक विजय आणि दोन पराभव पत्करावे लागले आहेत. त्यामुळं हा सामना जिंकून संघ आपली स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, लखनऊ सुपर जायंट्सनं सलग दोन रोमांचक सामने जिंकून उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आहे. तीन सामन्यांत दोन विजयांसह संघ पाचव्या स्थानावर आहे आणि आता या हंगामातील आपल्या तिसऱ्या विजयाच्या शोधात असेल.

हेड टू हेड लढतीत गुजरातचं पारडं जड : आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण सात सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी गुजरात टायटन्सनं चार सामने जिंकले आहेत, तर लखनऊ सुपर जायंट्सनं तीन सामने जिंकले आहेत. आतापर्यंतची आकडेवारी गुजरातच्या बाजूनं असली तरी, त्यांचा सध्याचा फॉर्म पाहता, हा सामना अटीतटीचा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांचा फॉर्म आणि संतुलन पाहता, हा सामना कोणत्याही बाजूनं झुकू शकतो आणि ही अनिश्चितता त्याला आणखी रोमांचक बनवते.

इकाना स्टेडियमच्या खेळपट्टीचा अहवाल : लखनऊमधील इकाना स्टेडियमची खेळपट्टी संतुलित मानली जाते, जी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही मदत करते. सामन्याच्या सुरुवातीला फलंदाजांना धावा करणं सोपं वाटू शकतं, परंतु सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसा उसळी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. वेगवान गोलंदाज दोन्ही परिस्थितींचा फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळं हा सामना संतुलित होण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरीत, इकानाची खेळपट्टी फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हींसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करेल, ज्यामुळं हा सामना अधिकच रोमांचक होईल. जो संघ परिस्थिती उत्तम प्रकारे समजून घेऊन रणनीती आखेल, तोच हा सामना जिंकेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.
  • गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.

