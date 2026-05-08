ETV Bharat / sports

सलग 6 सामने गमावल्यानंतर अखेर लखनऊनं जिंकला सामना, आरसीबीचा सलग दुसरा पराभव; गुणतालिकेत उलथापालथ

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 50वा सामना LSG आणि RCB यांच्यात खेळला गेला. लखनऊ सुपर जायंट्सनं हा सामना डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धतीनं 9 धावांनी जिंकला.

LSG Beat RCB
सलग 6 सामने गमावल्यानंतर अखेर लखनऊनं जिंकला सामना (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 8, 2026 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ LSG Beat RCB : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 50 वा सामना एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला गेला. लखनऊ सुपर जायंट्सनं हा सामना डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धतीनं 9 धावांनी जिंकला. पावसामुळं सामना प्रत्येकी १९ षटकांचा करण्यात आला. आरसीबीनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, लखनऊनं 19 षटकांत 3 गडी गमावून 209 धावा केल्या. डकवर्थ-लुईस (DLS) पद्धतीनुसार, आरसीबीला 213 धावांचं लक्ष्य देण्यात आले. प्रत्युत्तरात बंगळुरु 19 षटकांत 6 गडी गमावून केवळ 203 धावाच करु शकले आणि सामना हरले. बंगळुरुचा हा सलग दुसरा पराभव आहे, तर लखनऊनं सलग सहा सामने गमावल्यानंतर आपला पहिला सामना जिंकला आहे. या हंगामातील हा त्यांचा तिसरा विजय आहे. ते 6 गुणांसह गुणतालिकेत तळाशी आहेत. आरसीबी 13 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

लखनऊकडून मिचेल मार्शचं दमदार शतक : या सामन्यात, आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. लखनऊ सुपर जायंट्सच्या डावादरम्यान पावसामुळं अनेकदा व्यत्यय आल्याने सामना प्रत्येकी 19 षटकांचा करण्यात आला. प्रथम फलंदाजी करताना, लखनऊ सुपर जायंट्सनं तीन गडी गमावून 209 धावा केल्या आणि डकवर्थ-लुईस-स्टाईल (DLS) पद्धतीनुसार आरसीबीसमोर 213 धावांचं लक्ष्य ठेवले. लखनऊकडून मिचेल मार्शनं सर्वाधिक 111 धावा केल्या, निकोलस पूरननं 38 धावा केल्या आणि कर्णधार ऋषभ पंतनं नाबाद 32 धावा केल्या. आरसीबीकडून जोश हेझलवूड, कृणाल पांड्या आणि रसिक सलाम दार यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

आरसीबीचा पराभव : प्रत्युत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना, आरसीबीची सुरुवात खराब झाली आणि विराट कोहली व जेकब बेथेल ही सलामीची जोडी प्रत्येकी नऊ धावांवर बाद झाली. त्यानंतर रजत पाटीदार आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 95 धावांची भागीदारी करुन आरसीबीला सामन्यात परत आणण्याचा प्रयत्न केला, पण एकापाठोपाठ एक विकेट पडू लागल्या आणि पाटीदार 61 धावांवर बाद झाला. टीम डेव्हिडनं 17 चेंडूंत 40 धावा करुन सामना रोमांचक करण्याचा प्रयत्न केला, पण अखेरीस लखनऊ सुपर जायंट्सनं बाजी मारली. लखनऊकडून प्रिन्स यादवनं तीन तर शाहबाज अहमदनं दोन बळी घेतले.

हेही वाचा :

  1. विराटच्या 19 वर्षांखालील संघातील सहकाऱ्याचं निधन; कोहली म्हणाला...
  2. IPL मध्ये आज LSG vs RCB भिडणार; लखनऊ प्रतिष्ठेसाठी खेळणार तर आरसीबीची नजर प्लेऑफवर
  3. 22 वर्षीय कूपर कॉनोलीनं शतक झळकावत केला मोठा कारनामा; 10 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा

TAGGED:

IPL 2026
LSG BEAT RCB
LSG WON MATCH AFTER CONTINUE 6 LOSS
LSG BEAT RCB BY 9 RUNS
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.