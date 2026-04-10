21 वर्षीय मुकुलनं कोलकाताच्या तोंडातून हिसकावला विजय; थरारक सामन्यात लखनऊची बाजी
आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सनं कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय मिळवला. ऋषभ पंतच्या संघानं तीन गडी राखून सामना जिंकला.
Published : April 10, 2026 at 12:07 AM IST
कोलकाता LSG Beat KKR on Last Ball : आयपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सनं कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध शेवटच्या चेंडूवर रोमहर्षक विजय मिळवला. ऋषभ पंतच्या संघानं तीन गडी राखून सामना जिंकला. केकेआरनं दिलेल्या 182 धावांचं लक्ष्य गाठताना लखनऊची धावसंख्या एकवेळ सात गडी बाद 128 होती. यावेळी लीगमध्ये केवळ तिसरा सामना खेळणारे मुकुल चौधरी आणि आवेश खान खेळपट्टीवर होते. यात मुकुलनं शेवटच्या चेंडूवर लखनऊचा विजय निश्चित केला. त्यानं 27 चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि सात षटकारांसह 54 धावा ठोकत संघाला अशक्यप्राय विजय मिळवून दिला.
मुकुल चौधरीनं केकेआरच्या तोंडातून हिसकावला विजय : केकेआरनं दिलेल्या 182 धावांचा पाठलाग करताना लखनऊला शेवटच्या चेंडूवर एका धावेची गरज होती. विजयासाठी एका धावेची गरज असताना, वैभव अरोराचा चेंडू मुकुलकडून चुकला. असं असूनही, दोन्ही फलंदाज धाव घेण्यासाठी धावले. अंगक्रिश रघुवंशी थेट थ्रो करण्यात अयशस्वी ठरला आणि लखनऊनं एका धावेनं सामना जिंकला. मुकुल चौधरी आणि आवेश खान यांनी आठव्या विकेटसाठी 54 धावांची भागीदारी केली. मुकुलनं यात 52 धावांचं योगदान दिलं. आवेशनं एक धाव काढली आणि एक धाव बायवर मिळाली. मुकुल व्यतिरिक्त आयुष बडोणीनंही संघासाठी 54 धावांचं योगदान दिलं, इतर फलंदाज मात्र अपयशी ठरले.
केकेआरकडून एकाही फलंदाजाचं अर्धशतक नाही : सामन्यात ऋषभ पंतनं नाणेफेक जिंकून केकेआरला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. केकेआरला अवघ्या 15 धावांवर पहिला धक्का बसला. फिन ॲलन 8 चेंडूंमध्ये 9 धावा करुन वादग्रस्तरित्या बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार रहाणे आणि अंगक्रिश रघुवंशी यांनी सूत्रं हाती घेतली. या दोघांनी 52 चेंडूंमध्ये 84 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. रहाणे आपलं अर्धशतक पूर्ण करु शकला नाही आणि 24 चेंडूंमध्ये 41 धावा करुन बाद झाला. अंगक्रिश 33 चेंडूंमध्ये 45 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला, तो मणिमारन सिद्धार्थच्या गोलंदाजीवर एडन मार्करामच्या हाती झेलबाद झाला.
कॅमेरॉन ग्रीन आणि रोव्हमन पॉवेलची फटकेबाजी : पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला रिंकू सिंग फलंदाजीत प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला आणि आवेश खानच्या एका अप्रतिम चेंडूवर 4 धावांवर क्लीन बोल्ड झाला. 12 धावांत तीन गडी गमावल्यानंतर केकेआरचा डगमगता डाव कॅमेरॉन ग्रीन आणि रोव्हमन पॉवेल यांनी सावरला. दोघांनी मिळून 40 चेंडूंमध्ये पाचव्या विकेटसाठी 70 धावांची अभेद्य भागीदारी केली. पॉवेल 24 चेंडूंमध्ये 39 धावांवर नाबाद राहिला, तर ग्रीन 24 चेंडूंमध्ये 32 धावांवर नाबाद राहिला. केकेआरकडून गोलंदाजीत प्रिन्स यादव, सिद्धार्थ, दिग्वेश आणि आवेश यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
