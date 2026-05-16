लखनऊकडून चेन्नईचा दारुण पराभव; CSK चं प्लेऑफ समीकरण बिघडलं
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 59वा सामना 15 मे रोजी लखनऊ येथील इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला गेला.
Published : May 16, 2026 at 9:18 AM IST
लखनऊ LSG vs CSK : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 59वा सामना 15 मे रोजी लखनऊ येथील इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला गेला. ऋषभ पंतच्या नेतृत्वाखालील लखनऊ संघानं हा सामना सात गडी राखून जिंकला. एलएसजीनं 188 धावांचं लक्ष्य 16.4 षटकांत पूर्ण केलं.
मिचेल मार्शची वादळी खेळी : ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू मिचेल मार्शनं लखनऊसाठी सामना जिंकून देणारी खेळी केली. त्यानं 38 चेंडूंमध्ये 236.84 च्या स्ट्राईक रेटनं 90 धावा केल्या. मार्शनं आपल्या खेळीत नऊ चौकार आणि सात षटकार मारले. मात्र, धावबाद झाल्यामुळं त्याचं या हंगामातील दुसरं शतक दहा धावांनी हुकलं. जोश इंग्लिसनं 36 धावा करुन मार्शला साथ दिली. निकोलस पूरन 17 चेंडूंमध्ये चार षटकार आणि एका चौकारासह 32 धावांवर नाबाद राहिला. मुकुल चौधरी 13 धावांवर नाबाद राहिला. अब्दुल समद 7 धावांवर बाद झाला. चेन्नई सुपर किंग्सकडून स्पेन्सर जॉन्सन आणि मुकेश चौधरी यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
शिवम दुबेची दमदार खेळी : तत्पुर्वी प्रथम फलंदाजी करताना चेन्नई सुपर किंग्सची सामन्याची सुरुवात खराब झाली, त्यांचे दोन्ही सलामीचे फलंदाज 36 धावांवर बाद झाले. फलंदाजीसाठी आलेल्या कार्तिक शर्मानं एका टोकाकडून डावाला आधार दिला आणि 42 चेंडूंमध्ये शानदार 71 धावा केल्या. कार्तिक बाद झाल्यानंतर शेवटच्या षटकांमध्ये फलंदाजीसाठी आलेल्या शिवम दुबेनं चेन्नई सुपर किंग्सला सामन्यात 187 धावांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गोलंदाजीत लखनऊ सुपर जायंट्सकडून आकाश महाराज सिंगनं तीन बळी घेतले, तर मोहम्मद शमी आणि शहबाज अहमद यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
चेन्नईचं प्लेऑफमध्ये जाण्याचं चित्र कसं : चेन्नई सुपर किंग्सनं आतापर्यंत 12 सामने खेळले असून, त्यात सहा जिंकले आहेत आणि सहा गमावले आहेत. सीएसकेकडे सध्या 12 गुण आहेत. 16 गुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, सीएसकेला त्यांचे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. तसंच पंजाब आणि हैदराबादनं त्यांच्या उर्वरित दोन सामन्यांपैकी प्रत्येकी किमान एक सामना गमावावा, अशीही सीएसकेला प्रार्थना करावी लागेल. जर पंजाबनं दोन आणि हैदराबादनं दोन सामने जिंकले, तर पंजाब 17 गुणांवर पोहोचेल, तर हैदराबाद 18 गुणांवर पोहोचेल. आरसीबी आणि गुजरात हे दोन्ही संघ आधीच 16 गुणांवर पोहोचले असून, त्यांचे प्रत्येकी दोन सामने शिल्लक आहेत.
