IPL मध्ये आज LSG vs RCB भिडणार; लखनऊ प्रतिष्ठेसाठी खेळणार तर आरसीबीची नजर प्लेऑफवर

Published : May 7, 2026 at 12:26 PM IST

लखनऊ LSG vs RCB Match : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 च्या 50व्या सामन्यात, तळाशी असलेला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) संघ आज (७ मे) गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) संघाशी भिडणार आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. या हंगामात 15 एप्रिल रोजी एलएसजी आणि आरसीबी यांच्यात यापूर्वी सामना झाला होता, ज्यात रजत पाटीदारच्या शानदार खेळीच्या जोरावर आरसीबीनं एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर एलएसजीचा पाच गडी राखून पराभव केला होता. त्या सामन्यात लखनऊ संघाला 146 धावांवर सर्वबाद करुन आरसीबीनं केवळ 15.1 षटकांत लक्ष्य गाठलं होतं. आता हा सामना जिंकत लखनऊ पराभवाचा बदला घेण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल.

लखनऊचे सलग सहा पराभव : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) संघ सलग सहा पराभवांनंतर या सामन्यात उतरत आहे. त्यांच्या मागील सामन्यात, त्यांना मुंबई इंडियन्स (MI) विरुद्ध सहा गडी राखून पराभव पत्करावा लागला होता. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जवळपास संपुष्टात आल्यानं, हा संघ पाहुण्या संघाविरुद्ध दमदार कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल. एलएसजीनं आतापर्यंत नऊ सामने खेळले असून त्यापैकी फक्त दोनच जिंकले आहेत. ते सध्या केवळ चार गुणांसह गुणतालिकेत 10व्या स्थानावर आहेत.

आरसीबीची नजर प्लेऑफवर : दुसरीकडे, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) संघही गुजरात टायटन्सकडून (GT) चार गडी राखून पराभूत झाल्यानंतर या सामन्यात उतरत आहे. मात्र, त्या पराभवानंतरही, नऊपैकी सहा सामने जिंकून हा संघ गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे. एलएसजीला पराभूत करुन आपली आघाडी मजबूत करणं आणि प्लेऑफच्या स्थानाच्या जवळ पोहोचण्याचा आरसीबीचा प्रयत्न असेल.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दोन्ही संघांच्या हेड टू हेड कामगिरीच्या बाबतीत आरसीबीचं पारडं जड आहे. आयपीएलच्या इतिहासात, गतविजेत्या आरसीबीनं एलएसजीविरुद्ध खेळलेल्या सातपैकी पाच सामने जिंकले आहेत, तर सुपर जायंट्सनं केवळ दोनदाच विजय मिळवला आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु : रजत पाटीदार (कर्णधार), अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल

