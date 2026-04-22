LSG vs RR सामन्यात विजयी रुळावर कोण परतणार? वैभव सूर्यवंशीवर असेल लक्ष
आयपीएल 2026 मध्ये आज 22 एप्रिल रोजी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामना खेळला जाईल.
Published : April 22, 2026 at 10:20 AM IST
लखनऊ LSG vs RR : आयपीएल 2026 मध्ये आज 22 एप्रिल रोजी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामना खेळला जाईल. हा सामना लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटलबिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल, जिथं दोन्ही संघ विजयाच्या मार्गावर परतण्याचा प्रयत्न करतील. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 07:30 वाजता सुरु होईल.
Lucknow Super Giants' young guns are firing! 🤩🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
From #MukulChoudhary’s clinical finishes to #PrinceYadav’s lethal pace, the next generation is taking over 🙌#TATAIPL 👉 #LSGvRR | WED, 22nd APR, 6.30 PM pic.twitter.com/3Ht147TzHl
लखनऊची कामगिरी निराशजनक : या हंगामात लखनऊ सुपर जायंट्सची कामगिरी आतापर्यंत निराशाजनक राहिली आहे. त्यांनी सहापैकी फक्त दोन सामने जिंकले असून ते सध्या गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर आहेत. एलएसजीनं सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध विजय नोंदवले होते, परंतु त्यानंतर झालेल्या सलग तीन पराभवांमुळं संघाची लय बिघडली आहे. त्यामुळं, ते या सामन्यात पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतील.
राजस्थान उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : दरम्यान, राजस्थान रॉयल्स उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यांनी सहापैकी चार सामने जिंकले असून ते गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. मात्र, सलग चार विजयांनंतर, त्यांनी आपले मागील दोन सामने गमावले आहेत. आरआर देखील विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी आणि प्लेऑफच्या शर्यतीत आपलं स्थान मजबूत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. एकंदरीत, हा सामना अत्यंत रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. लखनऊचा संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात आहे, तर राजस्थान आपलं प्लेऑफमधील स्थान मजबूत करु पाहत आहे.
𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗢𝗗𝗘: 🔛— Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
Rajasthan Royals have set the bar high in #TATAIPL 2026 with destructive show in powerplay! 😰#TATAIPL 👉 #LSGvRR | WED, 22nd APR, 6.30 PM pic.twitter.com/U5qDZGAfpU
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये सहा सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी लखनऊ सुपर जायंट्सनं दोन आणि राजस्थान रॉयल्सने चार सामने जिंकले आहेत. यापूर्वी जेव्हा हे दोन संघ एकमेकांसमोर आले होते, तेव्हा लखनऊ सुपर जायंट्सनं विजय मिळवला होता.
इकाना स्टेडियमच्या खेळपट्टीचा अहवाल : लखनऊमधील इकाना स्टेडियमची खेळपट्टी संतुलित मानली जाते, जी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही मदत करते. सामन्याच्या सुरुवातीला फलंदाजांना धावा करणं सोपं वाटू शकतं, परंतु सामना जसजसा पुढं जाईल तसतसा उसळी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. वेगवान गोलंदाज दोन्ही परिस्थितींचा फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळं हा सामना संतुलित होण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरीत, इकानाची खेळपट्टी फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हींसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करेल, ज्यामुळं हा सामना अधिकच रोमांचक होईल. जो संघ परिस्थिती उत्तम प्रकारे समजून घेऊन रणनीती आखेल, तोच हा सामना जिंकेल.
Absolute accuracy on display! 👊@MdShami11 has been building relentless pressure right from the word go! 👍#TATAIPL 👉 #LSGvRR | WED, 22nd APR, 6.30 PM pic.twitter.com/40IQRTrwvt— Star Sports (@StarSportsIndia) April 22, 2026
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.
- राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
