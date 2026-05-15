पाच दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार लखनऊ-चेन्नई; कोण ठरणार वरचढ?
आजचा आयपीएल सामना लखनऊ सुपर जायंट्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. गुणतालिकेत सीएसके सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर एलएसजी दहाव्या क्रमांकावर आहे.
Published : May 15, 2026 at 9:33 AM IST
लखनऊ LSG vs CSK Match : खराब कामगिरी करुनही प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून असलेला चेन्नई सुपर किंग्स, शुक्रवारी होणाऱ्या आयपीएल सामन्यात लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवून आपला दावा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. तर, प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेल्या लखनऊसाठी हा केवळ एक प्रतिष्ठेचा सामना आहे. स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात वेळेवर विजय मिळवून चेन्नईनं आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत, तर लखनऊची कामगिरी अत्यंत खराब राहिली आहे.
चेन्नईला कोणत्याही परिस्थितीत विजयाची गरज : चेन्नईला आपले उर्वरित सर्व सामने जिंकावे लागतील आणि इतर सामन्यांच्या अनुकूल निकालांसाठी प्रार्थना करावी लागेल. चेन्नई सध्या 11 सामन्यांतून सहा विजयांसह पाचव्या स्थानावर आहे. पाच वेळचं चॅम्पियन असलेल्या आणि 'फिनिशिंग'च्या अभावामुळं टीकेला सामोरं गेलेल्या चेन्नईनं, संजू सॅमसन, उर्विल पटेल, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि काही उदयोन्मुख खेळाडूंच्या जोरावर जोरदार पुनरागमन केलं आहे. उर्विलच्या सलामीच्या निर्भीड कामगिरीमुळं पॉवरप्लेमध्ये चेन्नईच्या कामगिरीत सुधारणा झाली आहे. शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा आणि देवाल्ड ब्रेविस यांनाही शुक्रवारी मधल्या षटकांमध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल.
लखनऊ संघ शेवटच्या स्थानावर : दुसरीकडे लखनऊ सुपर जायंट्स आयपीएल गुणतालिकेत शेवटच्या स्थानावर आहे. दरम्यान लखनऊसाठी गोष्टी चांगल्या चाललेल्या नाहीत. कधीकधी संघ चांगली कामगिरी करुन आशा वाढवतो पण नंतर पुन्हा आपल्या नेहमीच्याच कामगिरीवर परततो. यामुळंच त्यांनी 11 पैकी फक्त तीन सामने जिंकले आहेत. ऋषभ पंतवर त्याच्या कमी धावा आणि नेतृत्वाच्या अभावामुळं जोरदार टीका झाली आहे. कधीकधी जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन आणि मिचेल मार्श यांनी आपली गुणवत्ता दाखवली आहे, पण संघाला विजयापर्यंत नेण्यासाठी ते पुरेसं ठरलं नाही. आता हा सामना जिंकत लखनऊ संघ आपला विजयी शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.
- चेन्नई सुपर किंग्स : ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, सरफराज खान, अमन खान.
