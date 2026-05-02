15 वर्षाच्या लेकराला आउट केल्यावर सेलिब्रेशन करणं पडलं महागात; कीवी खेळाडूला BCCI नं दिली वॉर्निंग
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 43व्या साखळी सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात मोठ्या खेळीची अपेक्षा असलेल्या 15 वर्षीय सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.
Published : May 2, 2026 at 4:54 PM IST
जयपूर Kyle Jamieson : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 43व्या साखळी सामन्यात, जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यात मोठ्या खेळीची अपेक्षा असलेल्या 15 वर्षीय सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, वैभव सूर्यवंशी या सामन्यात आपली फलंदाजीची ताकद दाखवू शकला नाही आणि 2 चेंडूंमध्ये केवळ चार धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. दिल्ली कॅपिटल्सचा वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसननं वैभवला पॅव्हेलियनमध्ये पाठवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्याच्या आत येणाऱ्या चेंडूवर वैभवचा अंदाज चुकला आणि तो त्रिफळाचीत झाला. आता, या सामन्यानंतर, काईल जेमिसननं वैभव सूर्यवंशीबद्दलच्या आपल्या भीतीविषयी एक मोठं विधान केलं आहे.
काय म्हणाला काईल जेमिसन : 2026 च्या आयपीएल हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या, 6 फूट 8 इंच उंचीच्या न्यूझीलंडच्या वेगवान गोलंदाज काईल जेमिसननं, राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या विजयानंतर बोलताना वैभव सूर्यवंशीबद्दल म्हटलं, "मला नाही वाटत की मी माझ्या आयुष्यात कधी 15 वर्षांच्या मुलाला इतका घाबरलो असेन. पण हो, आम्ही या सामन्यापूर्वी काही नियोजन केलं होतं आणि ते यशस्वी झालं हे खूप छान आहे. हा या सामन्यातील एक महत्त्वाचा क्षण होता. सर्वांचं लक्ष सूर्यवंशीकडे आहे. तुम्ही त्यांच्या सलामीच्या दोन खेळाडूंना लवकर पॅव्हेलियनमध्ये पाठवून त्यांना चांगली सुरुवात करण्यापासून रोखलं. त्यानं आपल्या पहिल्याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर 15 वर्षीय आक्रमक सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतली आणि ज्या आक्रमक पद्धतीनं त्यानं हा आनंद साजरा केला, ते पाहून त्यावेळी सर्वांनाच आश्चर्य वाटलं.
काईल जेमिसनला BCCI नं फटकारलं : वैभव सूर्यवंशीनं काईल जेमिसनच्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर लाँग-ऑफच्या दिशेनं चौकार मारल्यानंतर, वैभवनं आपल्या डावातील दुसऱ्या चेंडूवर आणखी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जेमिसनच्या आत येणाऱ्या चेंडूचा अंदाज चुकल्यानं तो त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर जेमिसननं आक्रमकपणे जल्लोष केला आणि मोठ्यानं गर्जना करत वैभवकडे गेला. सामन्यानंतर, कायल जेमिसन आयपीएल आचारसंहितेच्या स्तर 1 चं उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळला, त्याला तीव्र ताकीद आणि डिमेरिट पॉइंट देण्यात आला.
जेमिसननं आपली चूक कबूल केली : काईल जेमिसननं आयपीएल आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचा आपला गुन्हा कबूल केला आहे. आयपीएलनं जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटलं आहे की, जेमिसन आचारसंहितेच्या कलम 2.5 चं उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळला आहे. हे कलम एका खेळाडूच्या अशा कृती किंवा प्रतिक्रियेसंबंधी आहे, ज्यामुळं दुसऱ्या खेळाडूला चिथावणी मिळते. जेमिसननं या प्रकरणात सामनाधिकारी राजीव सेठ यांनी लावलेली शिक्षा स्वीकारली आहे. त्यामुळं, या प्रकरणात पुढील सुनावणी होणार नाही.
