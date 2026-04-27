LSG v KKR सामन्यात दोन्ही संघानं काढल्या 155 धावा; नंतर केकेआरनं एकाच चेंडूत जिंकला सामना
आयपीएल 2026 च्या 38व्या सामन्यात, केकेआरनं लखनऊ सुपर जायंट्सला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केलं.
Published : April 27, 2026 at 12:38 AM IST
लखनऊ KKR Beat LSG : आयपीएल 2026 च्या 38व्या सामन्यात, केकेआरनं लखनऊ सुपर जायंट्सला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केलं. कठीण खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करताना, लखनऊनं 7 गडी गमावून 155 धावा केल्या. शेवटच्या षटकात विजयासाठी 17 धावांची गरज असताना, कार्तिक त्यागीनं दोन नो-बॉल टाकले. मोहम्मद शमीनं शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन सामना बरोबरीत आणला.
सुपर ओव्हरमध्ये काय झालं : सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सनं प्रथम फलंदाजी केली. सुनील नरेननं पहिल्याच चेंडूवर निकोलस पूरनला बाद केलं. यानंतर ऋषभ पंतनं दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव घेतली. तिसऱ्या चेंडूवर एडन मार्कराम सीमारेषेवर झेलबाद झाला. रोव्हमन पॉवेलनं झेल घेतला आणि चेंडू रिंकू सिंगकडे फेकला, ज्यानं सोपा झेल घेतला. लखनऊ सुपर जायंट्सनं फक्त एक धाव काढली. प्रत्युत्तरात रिंकू सिंगनं केकेआरच्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला.
सामन्यात काय झालं : प्रथम फलंदाजी करताना, कोलकाता नाईट रायडर्सनं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 155 धावा केल्या. रिंकू सिंगनं शानदार अर्धशतक झळकावलं. रिंकूनं 51 चेंडूंमध्ये 83 धावांची खेळी केली आणि तो नाबाद राहिला. कॅमेरॉन ग्रीननं 34 धावांचं योगदान दिलं. लखनऊसाठी मोहसिन खाननं सर्वाधिक बळी घेतले. प्रत्युत्तरात, लखनऊनंही 155 धावा केल्या. धावसंख्या बरोबर झाल्यानं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. मोहम्मद शमीने शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारुन संघाची धावसंख्या 155 पर्यंत नेली. सुपर ओव्हरमध्ये लखनऊची कामगिरी खूपच खराब होती, त्यांनी 2 गडी गमावले आणि केवळ 1 धाव काढली. त्यानंतर कोलकातानं पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारुन सामना जिंकला.