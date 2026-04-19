IPL मध्ये आज KKR vs RR मॅच; राजस्थान 'हल्ला बोल' करत कोलकाताचं स्पर्धेतून पॅकअप करणार?
Published : April 19, 2026 at 10:04 AM IST
कोलकाता KKR vs RR Match : आयपीएल 2026 मधील सर्व 10 संघांमधील प्लेऑफसाठीची शर्यत अधिकाधिक रोमांचक होत आहे. 19 एप्रिल रोजी दोन सामने खेळले जातील, ज्यातील पहिल्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होईल. ईडन गार्डन्सवर होणारा हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. एक संघ विजयाच्या शोधात आहे, तर दुसरा संघ विजयाच्या मार्गावर परतण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कोलकातासाठी विजय अनिवार्य : आयपीएल 2026 चा 28वा सामना रविवार, 19 एप्रिल रोजी खेळला जाईल. या हंगामात कोलकाता नाईट रायडर्सची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली आहे. संघानं खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानं संघाला अद्याप एकही विजय नोंदवता आलेला नाही, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. मागील सामन्यात गुजरात टायटन्सकडून पाच गडी राखून झालेल्या पराभवानंतर संघ दबावाखाली आहे आणि हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकण्याचा त्यांचा निर्धार असेल.
राजस्थानचा संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : दरम्यान, राजस्थान रॉयल्स संघ या हंगामात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. जरी त्यांना त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादकडून पहिला पराभव पत्करावा लागला असला तरी, त्याआधी संघ विजयाच्या मालिकेत होता. रियान परागच्या नेतृत्वाखाली, राजस्थान रॉयल्सनं पाचपैकी चार सामने जिंकले असून सध्या गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे.
खेळपट्टी कशी असेल : ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी स्वर्ग मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला थोडा स्विंग मिळतो पण काही षटकांनंतर सामना पूर्णपणे फलंदाजांच्या बाजूनं वळतो. रात्रीच्या प्रकाशात, दव महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यानं लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांना फायदा होतो. पंजाबनं याच मैदानावर केकेआरविरुद्ध 262 धावांचा पाठलाग केला. दुसऱ्या डावात दव पडल्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : जर आपण दोन्ही संघांमधील आतापर्यंतच्या सामन्यांचा विचार केला, तर स्पर्धा खूपच अटीतटीची राहिली आहे. आतापर्यंत या दोघांमध्ये 32 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सनं 16 सामने जिंकले आहेत, तर राजस्थान रॉयल्सनं 14 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. त्यामुळं, एकीकडे केकेआर आपल्या विजयाचं खातं उघडण्याचा प्रयत्न करेल, तर दुसरीकडे राजस्थान आपला विजयी सिलसिला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोडा, उमरान मलिक, कॅमरुन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सायफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुझारबानी, सौरभ दुबे, आणि नवदीप सैनी.
- राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायेर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जैस्वाल, रविंद्र जडेजा, सॅम कुरन, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई आणि संदीप शर्मा.
