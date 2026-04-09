IPL मध्ये आज KKR vs LSG मॅच; कोलकाता घरच्या मैदानावर विजय मिळवत आपलं खातं उघडणार?
आयपीएलच्या 19व्या हंगामातील 15वा सामना आज कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल.
Published : April 9, 2026 at 10:41 AM IST
कोलकाता KKR vs LSG Match Today : आयपीएलच्या 19व्या हंगामातील 15वा सामना गुरुवार, 9 एप्रिल 2026 रोजी कोलकाता येथील प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल. कोलकाता संघाचं कर्णधारपद पुन्हा एकदा अजिंक्य रहाणे भूषवेल, तर लखनऊ संघाची कमान ऋषभ पंतच्या खांद्यावर असेल.
कोलकाताची खराब सुरुवात : अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल हंगाम खेळणाऱ्या केकेआरची सुरुवात खराब झाली असून, त्यांनी तीन सामने खेळून केवळ एक गुण मिळवला आहे. केकेआरनं दोन सामने गमावले, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. पहिल्या सामन्यात वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सकडून त्यांना 6 गडी राखून पराभव पत्करावा लागला, आणि त्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादकडून 65 धावांनी मोठा पराभव झाला. पंजाब किंग्सविरुद्धचा त्यांचा आधीचा सामना पावसामुळं रद्द झाला, त्यामुळं त्यांच्या खात्यात आतापर्यंत फक्त एक गुण जमा झाला आहे.
एलएसजीचं प्रभावी पुनरागमन : केकेआरच्या उलट एलएसजीनं आतापर्यंत फक्त दोन सामने खेळले आहेत. त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात मायदेशी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झाली जिथं त्यांनी 142 धावांचं माफक लक्ष्य वाचवताना प्रतिस्पर्धी संघाला 26/4 वर रोखून सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं होतं. मात्र, समीर रिझवीच्या सामना जिंकवून देणाऱ्या खेळीनं सामन्याचं पारडं दिल्लीच्या बाजूनं फिरवलं. एलएसजीनं आपल्या पुढच्या सामन्यात जोरदार पुनरागमन करत सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध या हंगामातील आपला पहिला विजय नोंदवला. आता हा सामना जिंकत लखनऊ हंगामात दुसरा विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) विरुद्धच्या हेड टू हेड सामन्यांच्या विक्रमात लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) वरचढ आहे. आयपीएलमध्ये केकेआर आणि एलएसजी सहा वेळा एकमेकांसमोर आले असून, त्यापैकी चार वेळा एलएसजीनं केकेआरला पराभूत केलं आहे. या दोन संघांमधील पहिला सामना 2022 मध्ये झाला होता, ज्यात पुण्यातील एमसीए स्टेडियमवर एलएसजीनं 75 धावांनी विजय मिळवला होता.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोडा, उमरान मलिक, कॅमरुन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सायफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुझारबानी, सौरभ दुबे, आणि नवदीप सैनी.
- लखनऊ सुपर जायंट्स : ऋषभ पंत (कर्णधार), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मॅथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव आणि मोहसिन खान.
हेही वाचा :