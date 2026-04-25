केएल राहुलची वादळी खेळी; 152 धावांच्या खेळीनं बदललं IPL चं 'रेकॉर्ड बुक'

केएल राहुलनं एक शानदार शतक झळकावून एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यानं नाबाद 152 धावांची खेळी करत नवा इतिहास लिहिला.

Published : April 25, 2026 at 5:38 PM IST

नवी दिल्ली KL Rahul Century : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL 2026) 35व्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सच्या डावाची सुरुवात खराब झाली. अर्शदीप सिंगनं तिसऱ्या षटकात दिल्लीला मोठा धक्का दिला. सलामीवीर केएल राहुलनं नितीश राणासोबत पंजाबच्या गोलंदाजांना चांगलंच चोपलं आणि 10 षटकांत संघाची धावसंख्या 100 च्या पुढं नेली. त्यानंतर लगेचच, केएल राहुलनं एक शानदार शतक झळकावून एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यानं नाबाद 152 धावांची खेळी करत नवा इतिहास लिहिला.

केएल राहुलनं केली ख्रिस गेलची बरोबरी : केएल राहुलनं 15 व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर एक शानदार चौकार मारुन आपलं शतक पूर्ण केलं. त्यानं 47 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण करून आयपीएलच्या इतिहासात सर्वाधिक शतकं करण्याच्या ख्रिस गेलच्या विक्रमाची बरोबरी केली. हे केएलचं आयपीएलमधील सहावं शतक आहे. गेलच्या नावावरही आयपीएलमध्ये तेवढीच शतकं आहेत. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकं करणाऱ्या भारतीय खेळाडूच्या विराट कोहलीच्या विक्रमाची बरोबरी करण्यासाठी केएल आता फक्त दोन शतकं दूर आहे. आयपीएलच्या इतिहासात कोहलीनं सर्वाधिक 8 शतकं झळकावली आहेत.

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारे फलंदाज :

  • विराट कोहली - 8
  • जॉस बटलर - 7
  • ख्रिस गेल - 6
  • केएल राहुल - 6
  • संजू सॅमसन - 5

केएलनं केली ख्रिस गेल आणि महान रोहित शर्मा यांच्या विक्रमाची बरोबरी : टी-20 क्रिकेटमधील हे केएलचं 8वं शतक आहे. यामुळं त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करण्याच्या बाबतीत 'हिटमॅन'ची बरोबरी केली आहे. टी-20 क्रिकेटमध्ये केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांच्या नावावर आता प्रत्येकी आठ शतके आहेत. टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकांचा विक्रम विराट कोहली आणि अभिषेक शर्मा यांच्या नावावर असून, दोघांनीही नऊ शतकं झळकावली आहेत.

टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं करणारे भारतीय खेळाडू :

