KKR VS SRH : ईडन गार्डन्स' मैदानावर रंगणार समना, पिच रिपोर्ट आणि पूर्ववृत्तांत
आज संध्याकाळी ईडन गार्डन्सवर आयपीएल 2026 चा रोमांचक सहावा सामना कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळवला जाईल. जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि पूर्ववृत्तांत..
Published : April 2, 2026 at 10:53 AM IST
कोलकाता: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामातील सहावा सामना आज कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळला (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) जाईल. हा रोमांचक सामना कोलकाताच्या ऐतिहासिक 'ईडन गार्डन्स' मैदानावर सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक (Toss) 7:00 वाजता होईल. या हंगामातील आपल्या पहिल्याच सामन्यात दोन्ही संघांना पराभवाचा सामना करावा लागल्यामुळं, आजचा सामना जिंकून पुन्हा विजयाच्या मार्गावर परतण्यासाठी दोन्ही संघ शर्थीचे प्रयत्न करतील.
आमनेसामने आकडेवारी (Head-to-Head) : या दोन संघांमध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 30 IPL सामन्यांपैकी, KKR (Kolkata Knight Riders) नं 20 सामन्यांत विजय मिळवला आहे, तर SRH च्या (Sunrisers Hyderabad) नावावर 10 विजय आहेत. ईडन गार्डन्सवर KKR चं वर्चस्व दिसून येतं; या मैदानावर दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या 11 सामन्यांपैकी 8 सामने KKR नं जिंकले आहेत. घरच्या मैदानावर KKR चा दबदबा स्पष्टपणे दिसून येतो; SRH विरुद्धच्या त्यांच्या मागील पाच सामन्यांपैकी चार सामनं त्यांनी जिंकले आहेत. परिणामी, आजच्या सामन्यासाठीही KKR लाच विजयाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात आहे.
ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट: ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी (पिच) साधारणपणे फलंदाजांसाठी अनुकूल असते आणि येथे मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा असते. मात्र, आजच्या सामन्यासाठी खेळपट्टीवर नेहमीपेक्षा जास्त गवत (grass cover) असल्याचं दिसून येत आहे. यामुळं सामन्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे, तर फिरकी गोलंदाजांना (spinners) डावाच्या उत्तरार्धात फायदा होण्याची शक्यता आहे. खेळपट्टी लवकर खराब होण्याची शक्यता नसल्यामुळं, एक उच्च दर्जाचा आणि अटीतटीचा सामना पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हवामान उष्ण राहण्याची शक्यता असून, दिवसाचं कमाल तापमान 37 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकतं. रात्रीच्या वेळी सामन्यादरम्यान तापमान 27 ते 30 अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील. हवेतील उच्च आर्द्रतेमुळं खेळाडूंना थकवा जाणवू शकतो, तरीही दव सामन्यावर निर्णायक प्रभाव टाकण्याची शक्यता मात्र कमी आहे.
- कोणत्या खेळाडूांवर असणार लक्ष
KKR : कर्णधार अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंग, फिन ॲलन, टीम सेफर्ट, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी आणि वैभव अरोरा या खेळाडूंवर सर्वांचं लक्ष असेल.
SRH : कर्णधार ईशान किशन, ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, जयदेव उनाडकट आणि ईशान मलिंगा यांच्या कामगिरीकडं सर्वांचं लक्ष असेल.
- दोन्ही संघांचे 'प्लेइंग इलेव्हन'
कोलकाता नाईट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), रिंकू सिंग (उपकर्णधार), फिन ॲलन, टीम सेफर्ट, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, अंगकृष रघुवंशी, वैभव अरोरा, उमरान मलिक, इत्यादी.
सनरायझर्स हैदराबाद: ईशान किशन (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन, जयदेव उनाडकट, ब्रायडन कार्स, पॅट कमिन्स, इत्यादी.
या दोन संघांमध्ये एक अटीतटीचा सामना अपेक्षित आहे. KKR घरच्या मैदानावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, तर SRH आपली मजबूत फलंदाजी फळी घेऊन प्रतिस्पर्ध्यांसमोर एक जबरदस्त आव्हान उभे करेल. क्रिकेटप्रेमींसाठी, हा सामना उत्कृष्ट मनोरंजनाची मेजवानी ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
