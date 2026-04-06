IPL मध्ये आज कोलकाता-पंजाब आमनेसामने; कसा आहे दोन्ही संघांचा रेकॉर्ड?

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 12वा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला जाईल.

IPL मध्ये आज कोलकाता-पंजाब आमनेसामने (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 1:13 PM IST

कोलकाता KKR vs PBKS Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 12वा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोन सामने खेळले असून, त्यांच्या सुरुवातीमध्ये एक लक्षणीय फरक दिसून येत आहे. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखालील कोलकाता नाईट रायडर्सला आतापर्यंतच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये एकतर्फा पराभव पत्करावा लागला आहे, ज्यामुळं त्यांच्यावर तिसऱ्या पराभवाचं संकट आलं आहे. तर दुसरीकडे श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्सनं आपले दोन्ही सामने जिंकून हंगामाची दमदार सुरुवात केली आहे. परिणामी, आता सर्वांचं लक्ष या दोन संघांमधील आगामी सामन्यावर लागले आहे.

केकेआरची आतापर्यंतची कामगिरी उत्कृष्ट : आयपीएलच्या इतिहासात पंजाब किंग्सविरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्सची कामगिरी चांगली राहिली आहे. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये एकूण 35 सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी केकेआरनं 21 तर पंजाब किंग्सनं 13 सामने जिंकले आहेत. शिवाय एक सामना रद्द झाला होता. हा रेकॉर्ड पाहता, केकेआरला किंचित आघाडी मिळू शकते. मात्र, गेल्या दोन हंगामात, दोन्ही संघांमध्ये एकूण तीन सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी पंजाब किंग्सनं दोन सामने जिंकले आहेत, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला होता. त्यामुळं, पंजाब किंग्सला कमी लेखणे कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी महागात पडू शकते.

ईडन गार्डन्सवर नऊ सामने जिंकले : आयपीएलच्या इतिहासात कोलकाता नाईट रायडर्सनं पंजाब किंग्सविरुद्ध त्यांच्या घरच्या मैदानावर ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर, एकूण 14 सामने खेळले आहेत. केकेआरनं त्यातील नऊ सामने जिंकले आहेत, तर पंजाब किंग्सनं चार जिंकले आहेत. शिवाय, एक सामना रद्द झाला होता. या मैदानावर दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या पाच सामन्यांचे निकाल पाहता, केकेआरने दोनदा, तर पंजाब किंग्सनं दोनदा विजय मिळवला आहे.

खेळपट्टी कशी असेल : ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी स्वर्ग मानली जाते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला थोडा स्विंग मिळतो पण काही षटकांनंतर सामना पूर्णपणे फलंदाजांच्या बाजूनं वळतो. रात्रीच्या प्रकाशात, दव महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यानं लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघांना फायदा होतो. पंजाबनं याच मैदानावर केकेआरविरुद्ध 262 धावांचा पाठलाग केला. दुसऱ्या डावात दव पडल्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना अडचणी येऊ शकतात, त्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

कोलकाता नाईट रायडर्स : अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, आरके सिंग, रमणदीप सिंग, सुनील नरेन, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुझारबानी.

पंजाब किंग्स : प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, विजयकुमार वैशाख, युझवेंद्र चहल.

