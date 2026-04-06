ETV Bharat / sports

KKR vs PBKS सामना रद्द होणार? IMD नं दिला मोठा इशारा

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 2:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता KKR vs PBKS Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 12वा सामना आज कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यात खेळला जाईल. मात्र 6 एप्रिलच्या हवामान अहवालामुळं चाहत्यांच्या उत्साहात व्यत्यय येऊ शकतो, कारण भारतीय हवामान विभागानं (IMD) सामन्यादरम्यान पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. खराब हवामानामुळं केकेआर आणि पंजाब किंग्स या दोन्ही संघांना 5 एप्रिल रोजी त्यांचे सराव सत्र रद्द करावं लागलं होतं, तसंच ईडन गार्डन्स स्टेडियम पूर्णपणे झाकण्यात आलं होतं.

सामन्यादरम्यान पाऊस आणि वादळाचा धोका : कोलकातामध्ये 5 एप्रिलपासून तीव्र हवामानाचा अनुभव येत आहे. पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयएमडीनं 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल दरम्यान पाऊस आणि वादळाचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामध्ये गारपीट आणि विजांच्या कडकडाटांचा समावेश असेल. 7 आणि 8 एप्रिल रोजी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या सामन्यासाठी कट-ऑफ वेळ भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:46 आहे, ज्यानंतर सामना 5 षटकांचा खेळवण्यात येईल. गेल्या हंगामात, जेव्हा दोन्ही संघ इथं खेळणार होते, तेव्हा पावसामुळं सामना रद्द करावा लागला होता.

सलग तिसऱ्या विजयावर पंजाबची नजर : गेल्या हंगामात आयपीएलच्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या पंजाब किंग्सनं 19व्या हंगामाची दमदार सुरुवात केली असून, आतापर्यंत दोन सामने खेळून दोन्ही जिंकले आहेत. आता, पंजाब किंग्स गुणतालिकेत अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी आपला सलग तिसरा विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल. सध्या, पंजाब किंग्स 4 गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे, केकेआरची सुरुवात निराशाजनक झाली असून, त्यांनी आपले दोन्ही सुरुवातीचे सामने गमावले आहेत आणि ते गुणतालिकेत 9व्या स्थानावर आहेत. मात्र, पंजाब किंग्सविरुद्ध केकेआरचा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड चांगला आहे, त्यांनी 35 सामने खेळून 21 जिंकले आहेत, तर 13 सामने गमावले आहेत.

TAGGED:

KKR VS PBKS MATCH TODAY
KKR VS PBKS MATCH RAIN UPDATE
WEATHER REPORT OF KOLKATA
KKR VS PBKS MATCH WEATHER
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.