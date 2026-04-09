ETV Bharat / sports

कोलकातामध्ये सलग दुसरा सामना होणार रद्द? हवामान अंदाजानं वाढलं टेंशन

कोलकातामध्ये सलग दुसरा सामना होणार रद्द? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 9:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता KKR vs LSG Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामातील 15वा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल. अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली, सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल हंगाम खेळणाऱ्या केकेआरची सुरुवात खराब झाली असून, त्यांनी तीन सामने खेळून केवळ एक गुण मिळवला आहे. केकेआरनं दोन सामने गमावले, तर एक सामना पावसामुळं रद्द झाला. आता, केकेआर या हंगामातील आपला चौथा सामना लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळणार आहे आणि हा सामनादेखील पावसामुळं बाधित होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं दोन्ही संघांची चिंता वाढली आहे.

कोलकात्यात गेल्या तीन दिवसांपासून पाऊस : कोलकाता नाईट रायडर्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामन्याच्या वेळी कोलकातामधील हवामानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, गेल्या तीन दिवसांपासून सतत पाऊस पडत आहे. 8 एप्रिल रोजी, जेव्हा दोन्ही संघ संध्याकाळी सरावासाठी आले, तेव्हा जोरदार वारे आणि पाऊस सुरु झाला, ज्यामुळं मैदान पूर्णपणे कव्हरनं झाकावं लागलं. परिणामी केकेआर आणि लखनऊच्या खेळाडूंना तात्काळ निघून जावं लागलं. 9 एप्रिल रोजी होणाऱ्या दोन्ही संघांमधील सामन्यासाठी आता सर्वांचं लक्ष हवामानावर लागलं आहे. हवामान अहवालानुसार, 9 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता कोलकातामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता 66 टक्के आहे. तर संध्याकाळी सामना सुरु झाल्यानंतर हवामान निरभ्र राहण्याची शक्यता असून, पावसाची शक्यता जवळपास नाही.

लखनऊचं पारडं जड : कोलकाता विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्सचा आयपीएलमधील रेकॉर्ड चांगला आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण सहा सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात लखनऊ सुपर जायंट्सने चार, तर कोलकातानं फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. चालू हंगामातील दोन्ही संघांचा फॉर्म पाहिल्यास, लखनऊ सुपर जायंट्सचं पारडं थोडं जड मानलं जाऊ शकतं, ज्यात त्यांनी 2 सामने खेळून एक जिंकला आहे आणि एक गमावला आहे.

हेही वाचा :

  1. ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा शेवटच्या चेंडूवर विजय; राहुलची खेळी व्यर्थ
  2. आश्चर्यकारक! दिग्गज फलंदाजानं त्याच्या जन्मतारखेइतक्याच केल्या कसोटी कारकिर्दीत धावा
  3. ODI सामन्यात अख्खा संघ 35 धावांत गारद; एक नव्हे तर दोनदा झाला पराक्रम

TAGGED:

IPL 2026 KKR VS LSG 15TH MATCH
KKR VS LSG MATCH TODAY
TODAY WEATHER UPDATE KOLKATA
KKR VS LSG 15TH MATCH TODAY
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.