एक, दोन नव्हे तर सहा फलंदाजांनी एका सामन्यात झळकावली अर्धशतकं; T20 क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं

आयपीएल 2026 मध्ये 16 मे च्या रात्री कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर एक असा विक्रम घडला, ज्यानं टी-20 क्रिकेटचा इतिहास बदलला.

KKR vs GT
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 1:06 PM IST

कोलकाता KKR vs GT : आयपीएल 2026 मध्ये 16 मे च्या रात्री कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर एक असा विक्रम घडला, ज्यानं टी-20 क्रिकेटचा इतिहास बदलला. कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील या हाय-स्कोअरिंग सामन्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये यापूर्वी कधीही न पाहिलेला जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.

कोणता झाला विक्रम : खरं तर, आयपीएल 2026 च्या 60व्या सामन्यात, दोन्ही संघांतील प्रत्येकी तीन फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावली. टी-20 सामन्यात सहा फलंदाजांनी 50 पेक्षा जास्त धावा करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. कोलकाता नाईट रायडर्सनं हा सामना 29 धावांनी जिंकून गुजरात टायटन्सची सलग पाच सामन्यांची विजयी मालिका खंडित केली आणि आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या.

केकेआरकडून तीन फलंदाजांची शतकं : प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरनं 20 षटकांत 2 गडी गमावून 247 धावांचा डोंगर उभा केला. स्फोटक सलामीवीर फिन ॲलननं संघासाठी अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये 93 धावा ठोकल्या. त्याच्या खेळीत चौकार आणि षटकारांचा भरणा होता. युवा फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशीनं नाबाद 82 धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीन 52 धावांवर नाबाद राहिला.

गुजरातकडूनही तीन अर्धशतकं : 248 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. कर्णधार शुभमन गिलनं 49 चेंडूंमध्ये 85 धावांची शानदार खेळी केली. जॉस बटलरनं 57 धावा केल्या आणि साई सुदर्शन 53 धावांवर नाबाद राहिला. मात्र, संघ 20 षटकांत 4 गडी गमावून केवळ 218 धावाच करु शकला. या सामन्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे दोन्ही संघांतील एकूण 6 फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावली, जी टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही न पाहिलेली कामगिरी आहे.

कोलकाताचे दोन सामने शिल्लक : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, कोलकाता नाईट रायडर्सचे आता साखळी फेरीत दोन सामने शिल्लक आहेत. हा संघ 20 मे रोजी मुंबई इंडियन्स आणि 24 मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळेल. दरम्यान, गुजरात टायटन्स आपला साखळी फेरीतील शेवटचा सामना 1 मे रोजी पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध खेळेल.

