कोलकाताचा मुंबईवर सहज विजय; प्लेऑफच्या शर्यतीत KKR चं आव्हान कायम

आयपीएल 2026 च्या 65व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सनं मुंबई इंडियन्सला पराभूत करुन आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत.

Published : May 21, 2026 at 9:24 AM IST

कोलकाता KKR Beat MI : आयपीएल 2026 च्या 65व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सनं मुंबई इंडियन्सला पराभूत करुन आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. कोलकातानं पाच वेळच्या विजेत्या मुंबईला चार गडी राखून पराभूत केले. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सनं 20 षटकांत आठ गडी गमावून 147 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, केकेआरनं 19व्या षटकात सहा गडी गमावून 148 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. कोलकाताकडून मनीष पांडेनं सर्वाधिक 45 धावा केल्या. मुंबईवरील या विजयामुळं कोलकाता गुणतालिकेत आठव्या स्थानावरुन सहाव्या स्थानावर पोहोचला असून, त्यांनी 13 सामन्यांतून 13 गुण मिळवले आहेत. केकेआरच्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत आहेत.

मुंबईची खराब फलंदाजी : नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना मुंबई इंडियन्सची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. संघानं अवघ्या 41 धावांत 4 गडी गमावले. रायन रिकल्टन 6 धावा करू शकला, तर नमन धीरला खातंही उघडता आलं नाही. रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव प्रत्येकी केवळ 15 धावाच करु शकले. तिलक वर्मानं संथ फलंदाजी करत 32 चेंडूंमध्ये केवळ 20 धावा केल्या. हार्दिक पांड्यानं 26 तर विल जॅक्सनं 14 धावांचं योगदान दिलं. अखेरीस, कॉर्बिन बॉशनं 18 चेंडूंमध्ये नाबाद 32 धावांची खेळी केली. यामुळं मुंबई इंडियन्स 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 147 धावाच करु शकली. गोलंदाजीत कोलकाता नाईट रायडर्सकडून सौरभ दुबे, कॅमेरॉन ग्रीन आणि कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले. सुनील नरेननं 4 षटकांत केवळ 13 धावा देऊन 1 बळी घेतला.

कोलकाताचा सहज विजय : मुंबईनं दिलेलं 148 धावांचं लक्ष्य गाठताना कोलकाता नाईट रायडर्सची सुरुवातही खराब झाली. फिन ॲलन 8 धावांवर बाद झाला. कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं 17 चेंडूंमध्ये 21 धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या मनीष पांडेनं 33 चेंडूंमध्ये 45 धावांची शानदार खेळी केली. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या रोव्हमन पॉवेलनंही 30 चेंडूंमध्ये 40 धावा केल्या. परिणामी, कोलकातानं 19व्या षटकात 4 गडी राखून सामना जिंकला. मुंबई इंडियन्सकडून कॉर्बिन बॉशनं 3 बळी घेतले. या विजयामुळं केकेआर प्लेऑफच्या आणखी जवळ पोहोचला आहे.

