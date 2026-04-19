हुश्श! अखेर 28व्या सामन्यात केकेआरला मिळाला हंगामातील पहिला विजय; रिंकू ठरला विजयाचा नायक
आयपीएल 2026 मधील 28वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात खेळवण्यात आला. यात कोलकातानं विजय मिळवला.
Published : April 19, 2026 at 8:36 PM IST
KKR Beat RR by 4 Wickets : कोलकाता नाईट रायडर्सनं आयपीएल 2026 मध्ये आपला पहिला विजय मिळवला आहे. या हंगामातील आपल्या 7व्या सामन्यात केकेआरनं राजस्थान रॉयल्सला 4 गडी राखून पराभूत केलं. ईडन गार्डन्सवर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजस्थान रॉयल्सनं निर्धारित 20 षटकात 9 गडी गमावून 155 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात केकेआरनं शेवटच्या षटकात सामना जिंकला. संघाच्या विजयाचा हिरो रिंकू सिंह होता. त्यानं 5 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 34 चेंडूंमध्ये नाबाद 53 धावा केल्या. 6 सामन्यांमधील राजस्थान रॉयल्सचा हा दुसरा पराभव आहे.
रिंकू सिंहनं सामना जिंकवला : लक्ष्याचा पाठलाग करताना केकेआरला शेवटच्या षटकात 9 धावांची गरज होती. त्यानं ब्रिजेश शर्माविरुद्ध पहिल्या दोन चेंडूंवर दोन चौकार मारले. त्यानंतर त्यानं चौथ्या चेंडूवर षटकार मारून सामना संपवला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, केकेआरनं 14 व्या षटकात 85 धावांवर आपली सहावी विकेट गमावली. त्यानंतर रिंकू सिंहला अनुकूल रॉयची साथ मिळाली. या दोघांनी 37 चेंडूंमध्ये नाबाद 76 धावांची भागीदारी केली. अनुकूलनं दोन षटकार आणि एका चौकारासह 16 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या. रिंकू सिंह 8 धावांवर असताना नांद्रे बर्गरनं त्याला जीवदान दिलं होतं.
यशस्वी आणि वैभव वगळता सर्वजण अपयशी : तत्पुर्वी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थानला यशस्वी जैस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी या सलामीच्या जोडीनं 8.4 षटकांत 81 धावा करत दमदार सुरुवात मिळवून दिली. सूर्यवंशीचं अर्धशतक केवळ चार धावांनी हुकलं. त्यानं 28 चेंडूंमध्ये दोन षटकार आणि सहा चौकारांसह 46 धावा केल्या. त्यानंतर जैस्वालनं ध्रुव जुरेल (5) सोबत दुसऱ्या विकेटसाठी केवळ 16 धावांची भागीदारी केली. जैस्वाल 29 चेंडूंमध्ये दोन षटकार आणि चार चौकारांसह 39 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर संघाच्या नियमित अंतरानं विकेट पडल्या. परिणामी राजस्थानचा डाव निर्धारित 20 षटकात 9 बाद 155 धावांपर्यंत मर्यादित राहिला. कोलकाता कडून गोलंदाजीत वरुण चक्रवर्तीनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले.
