IPL मध्ये आज कोलकाता-मुंबई आमनेसामने; प्लेऑफसाठी KKR ला विजय अनिवार्य

स्पर्धेच्या खराब सुरुवातीमुळं कठीण परिस्थितीत सापडलेला कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आज, 20 मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध (MI) खेळणार आहे.

Published : May 20, 2026 at 2:46 PM IST

कोलकाता KKR vs MI : स्पर्धेच्या खराब सुरुवातीमुळं कठीण परिस्थितीत सापडलेला कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आज, 20 मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध (MI) खेळणार आहे. जर कोलकाताला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची आपली आशा जिवंत ठेवायची असेल, तर बुधवारी ईडन गार्डन्सवर मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या या सामन्यात त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणे अनिवार्य आहे.

मुंबई प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर : मुंबई इंडियन्स आधीच प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत, परंतु ते केकेआरच्या संधींना धक्का देण्यासाठी दृढनिश्चयी असतील. जर केकेआर हा सामना हरला, तर अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसऱ्या हंगामात त्यांचा संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यात अपयशी ठरेल.

केकेआरसमोर कठीण आव्हान : 2025 मध्ये, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली विजेतेपद पटकावल्यानंतर एका वर्षानं, केकेआर आठव्या स्थानावर राहिला होता. मुंबईविरुद्ध विजय मिळवूनही केकेआरचं काम पूर्ण होणार नाही. त्यांचं भवितव्य अजूनही शनिवारी लखनऊ सुपर जायंट्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यावर अवलंबून असेल. जर पंजाबनं तो सामना जिंकला, तर रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा केकेआरचा शेवटचा साखळी सामना केवळ एक औपचारिकता ठरेल.

आरसीबी, गुजरात आणि हैदराबाद आधीच पात्र : गतविजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनी आधीच आपलं प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केलं आहे, तर लखनऊ सुपर जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. यामुळं उर्वरित प्लेऑफच्या जागेसाठीच्या शर्यतीत पाच संघ उरले आहेत, पंजाब किंग्स (13 गुण), राजस्थान रॉयल्स (12), चेन्नई सुपर किंग्स (12), दिल्ली कॅपिटल्स (12) आणि कोलकाता नाइट रायडर्स (11). यापैकी केवळ राजस्थान रॉयल्स आणि केकेआरचे दोन सामने शिल्लक आहेत. राजस्थानचं समीकरण सर्वात सोपं आहे. त्यांनी लखनऊला 7 गडी राखून पराभूत केलं. आता, 16 गुणांसाठी पात्र ठरण्याकरिता त्यांना फक्त मुंबईविरुद्ध विजय मिळवण्याची गरज आहे.

केकेआरचं समीकरण काय : दुसरीकडे, केकेआरला केवळ आपले दोन्ही सामने जिंकावे लागणार नाहीत, तर पंजाबनं लखनौविरुद्ध पराभव पत्करावा अशी प्रार्थनाही करावी लागेल. पंजाबचा नेट रन रेट केकेआरपेक्षा चांगला आहे. केकेआरनं आपल्या शेवटच्या सहा सामन्यांपैकी पाच जिंकले आहेत, परंतु स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या काळातील खराब कामगिरीमुळं संघाला मोठा फटका बसला. कर्णधार रहाणे आणि प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांना विजयी संघ संयोजन निश्चित करण्यासाठी जवळपास सात सामने लागले.

