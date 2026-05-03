चक्रवर्तीच्या चक्रव्युहात अडकली 'ऑरेंज आर्मी'; सलग तिसरा विजय मिळवत KKR चं आव्हान कायम
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 45वा सामना राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला.
Published : May 3, 2026 at 7:52 PM IST
हैदराबाद KKR Beat SRH By 7 Wickets : इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 45वा सामना आज, 3 मे रोजी, येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात कोलकातानं हैदराबादचा सात गडी राखून पराभव केला. केकेआरनं 166 धावांचं लक्ष्य 18.2 षटकांत सहज पूर्ण केलं.
पाच विजयानंतर पहिला पराभव : केकेआरकडून अंक्रिश रघुवंशीनं सर्वाधिक 59 धावा केल्या. कर्णधार अजिंक्य रहाणे 43 धावांवर बाद झाला. फिन ॲलन 29 धावा करुन बाद झाला. सनरायझर्स हैदराबादकडून कर्णधार पॅट कमिन्स, शकिब हुसेन आणि शिवांग कुमार यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. रिंकू सिंग 22 धावांवर नाबाद राहिला आणि कॅमेरॉन ग्रीन 3 धावांवर बाद झाला. केकेआरचा हा सलग तिसरा विजय होता, तर हैदराबादचा सलग पाच सामने जिंकल्यानंतरचा हा पहिला पराभव होता.
कोलकाता प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम : या विजयामुळं कोलकाता नाईट रायडर्स प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. नऊ सामन्यांतून तीन विजय मिळवून त्यांचे सात गुण झाले आहेत. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी केकेआरला त्यांच्या पाचपैकी किमान चार सामने जिंकावे लागतील. मात्र, जर त्यांनी त्यांचे सर्व सामने जिंकले, तर ते प्लेऑफसाठी पात्र ठरतील.
सनरायझर्स हैदराबाद स्वस्तात बाद : या सामन्यात, सनरायझर्स हैदराबादनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यांच्या डावाला तडाखा बसला. संघ 19 षटकांत 165 धावांवर सर्वबाद झाला. अभिषेक शर्मा अवघ्या 15 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर ट्रॅव्हिस हेडनं आक्रमक खेळी करत 28 चेंडूंमध्ये 61 धावा केल्या. त्यानं, इशान किशनसोबत मिळून संघाला अवघ्या 8.5 षटकांत 105 धावांपर्यंत पोहोचवलं. मात्र, त्यानंतर डाव अडखळला. संघानं आपल्या शेवटच्या नऊ विकेट अवघ्या 60 धावांत गमावल्या आणि एसआरएचला 165 धावांवर रोखलं. या डावात वरुण चक्रवर्तीनं कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी तीन बळी घेतले. दरम्यान, सुनील नरेन आणि कार्तिक त्यागी यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर वैभव अरोरा, कॅमेरॉन ग्रीन आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
