ETV Bharat / sports

IPL 2026 सुरु पूर्वीच दुखापतींचं 'ग्रहण', अनेक दिग्गजांच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; संघांची चिंता वाढली

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई IPL Injury Updates : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19वा हंगाम आठ दिवसांत सुरु होत आहे. यापूर्वी, केवळ एक-दोन नव्हे, तर अर्धा डझन खेळाडूंच्या दुखापती आणि अनुपलब्धतेच्या बातम्या समोर आल्या असून, त्यामुळं संघांमधील तणाव वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन हंगामाच्या सुरुवातीच्या आनंदाऐवजी, क्रिकेट वर्तुळात आता 'दुखापतीं'च्याच चर्चा सुरु आहेत. केकेआर, सीएसके आणि राजस्थान रॉयल्सनंतर आता सनरायझर्स हैदराबादला (SRH) दुखापतींचा फटका बसला आहे.

जॅक एडवर्ड्स बाहेर : ऑस्ट्रेलियाचा उदयोन्मुख खेळाडू जॅक एडवर्ड्स आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडल्याची बातमी समोर आली. हा तोच खेळाडू आहे, ज्याला हैदराबादनं लिलावात त्याच्या मूळ किमतीच्या 16 पट अधिक किमतीला विकत घेतलं होतं. त्याची मूळ किंमत 50 लाख रुपये होती, परंतु बोली 3 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. जॅकमध्ये फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीनं सामने जिंकण्याची क्षमता आहे. तो या मोठ्या टी-20 लीगमध्ये पहिल्यांदाच खेळणार होता, पण यावेळी त्याचं स्वप्न भंगलं आहे.

अनेक दिग्गज आयपीएलच्या बाहेर : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, 25 वर्षीय ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज सध्या दुखापतग्रस्त असून तो स्पर्धेसाठी तंदुरुस्त नसेल. संपूर्ण हंगामासाठी बाहेर झालेला एडवर्ड्स हा एकमेव खेळाडू नाही. 2026 च्या हंगामातून आधीच चार वेगवान गोलंदाज बाहेर झाले असून, पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड, लॉकी फर्ग्युसन आणि मथिशा पाथिराना यांसारखे अनुभवी खेळाडू सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाहीत. अशातच 19 मार्च रोजी, एडवर्ड्ससह तीन वेगवान गोलंदाज बाहेर झाल्याची बातमी समोर आली. पहिला होता जॅक एडवर्ड्स, दुसरा होता चेन्नई सुपर किंग्सचा नॅथन एलिस आणि तिसरा होता राजस्थान रॉयल्सचा सॅम करन, जे दुखापतीमुळं संपूर्ण हंगामासाठी बाहेर झाल्याचं समोर आलं आहे.

हर्षित राणाच्या खेळण्याची शक्यता कमी : अलीकडेच, केकेआरचा गोलंदाज हर्षित राणा गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेतून पूर्णपणे बरा न झाल्यामुळं संपूर्ण हंगाम खेळू शकणार नाही, अशी बातमी समोर आली आहे. इतकंच नाही तर, केकेआरनं 18 कोटी रुपयांना विकत घेतलेला मथिशा पाथिराना देखील तंदुरुस्तीच्या समस्यांशी झुंजत आहे. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तो जखमी झाला होता. तो खेळू शकेल की नाही हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही.

कमिन्स आणि हेझलवूड सलामीचे सामने खेळणार नाही : सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्स पाठीच्या दुखापतीमुळं पहिले दोन ते तीन सामने खेळू शकणार नाही, तर आरसीबीचा वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूड अकिलीस आणि हॅमस्ट्रिंगच्या समस्यांमुळं सलामीचे सामने खेळणार नाही. लॉकी फर्ग्युसन आयपीएल 2026 मध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळणार आहे, पण तो सुरुवातीचे सामने खेळणार नाही, कारण नुकताच त्याला मुलगा झाला असून त्याला आपल्या कुटुंबासोबत काही वेळ घालवायचा आहे. ही माहिती त्यानं स्वतः दिली आहे.

TAGGED:

IPL 2026 INJURY UPDATES
INJURY UPDATES RULED OUT PLAYERS
JACK EDWARDS
SAM CURRAN RULED OUT
IPL 2026 INJURY UPDATES

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.