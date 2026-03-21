IPL 2026 सुरु होण्याआधीच दुखापतग्रस्त खेळाडूंची बनली प्लेइंग 11
इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच अनेक संघांना मोठा धक्का बसला आहे. दुखापती आणि फिटनेसच्या समस्यांमुळं त्यांच्या तयारीवर परिणाम झाला आहे.
Published : March 21, 2026 at 9:25 AM IST
IPL 2026 Injured Players : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) 19व्या हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच अनेक संघांना मोठा धक्का बसला आहे. दुखापती आणि फिटनेसच्या समस्यांमुळं त्यांच्या तयारीवर परिणाम झाला आहे. अनेक स्टार खेळाडू एकतर संपूर्ण हंगामासाठी बाहेर आहेत किंवा सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी अनुपलब्ध आहेत, ज्यामुळं संघांना त्यांच्या संघात बदल करण्यास भाग पाडलं आहे.
काही खेळाडू पूर्ण स्पर्धेतून बाहेर : काही खेळाडूंच्या दुखापती इतक्या गंभीर आहेत की ते आयपीएल 2026 मधून पूर्णपणे बाहेर झाले आहेत. काही प्रमुख खेळाडू पूर्णपणे बाहेर नाहीत, परंतु सुरुवातीच्या सामन्यांसाठी त्यांची उपलब्धता अनिश्चित आहे. दुखापतीमुळं बाहेर झालेल्या खेळाडूंची संख्या इतकी वाढली आहे की, त्यांची एक प्लेइंग 11 तयार झाली आहे.
Mitchell Starc - unavailable for the Start.
Pat Cummins - unavailable for the Start.
Josh Hazlewood - missing 2 matches.
Nathan Ellis - ruled out of IPL 2026.
Sam Curran - ruled out of IPL 2026.
Lockie Ferguson - missing 2 matches.
हर्षित राणा (KKR) : या भारतीय वेगवान गोलंदाजाला आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 साठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सराव सामन्यादरम्यान दुखापत झाली. या दुखापतीमुळं हर्षित राणा संपूर्ण हंगामासाठी बाहेर झाला आहे. त्याच्या अनुपस्थितीमुळं कोलकाता नाईट रायडर्सचं वेगवान गोलंदाजीचं आक्रमण कमकुवत होऊ शकतं.
सॅम करन (RR) : इंग्लंडचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू सॅम करन मांडीच्या दुखापतीमुळं राजस्थान रॉयल्ससाठी संपूर्ण हंगामासाठी मुकणार आहे. आयपीएल 2026 च्या खेळाडूंच्या मिनी-लिलावापूर्वी ट्रेडद्वारे करनला संघात सामील करण्यात आलं होतं.
नॅथन एलिस (CSK) : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळं संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. चेन्नई सुपर किंग्ससाठी डेथ ओव्हर्समध्ये तो महत्त्वाची भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा होती.
जॅक एडवर्ड्स (SRH) : सनरायझर्स हैदराबादसाठीही एक वाईट बातमी आहे. नवोदित आणि ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू जॅक एडवर्ड्स पायाच्या दुखापतीमुळं आपल्या आयपीएल पदार्पणाला मुकणार आहे.
IPL 2026 Injury Tracker - Team-wise— Cricketopia (@CricketopiaCom) March 20, 2026
KKR – Harshit Rana (knee injury, ruled out)
CSK – Nathan Ellis (hamstring injury, ruled out), Matthew Short (fractured thumb)
MI – Atharva Ankolekar (knee injury, ruled out)
SRH – Jack Edwards (foot injury, ruled out), Pat Cummins (back… pic.twitter.com/CFZqZxKcLa
पॅट कमिन्स (SRH) : सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सही पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही आणि तो सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत, इशान किशन संघाचं नेतृत्व करेल, तर अभिषेक शर्मा उपकर्णधार असेल.
जोश हेझलवूड (RCB) : वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडची उपलब्धता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुसाठी चिंतेचा विषय आहे. तो गेल्या चार महिन्यांपासून दुखापतीनं त्रस्त असून आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीच्या टप्प्याला मुकणार आहे.
मॅथ्यू शॉर्ट (CSK) : ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू मॅथ्यू शॉर्ट देखील अंगठ्याला फ्रॅक्चर झाल्यामुळं चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) साठी सुरुवातीचे सामने खेळू शकणार नाही.
मॅथिष पाथिराना (KKR) : कोलकाता नाईट रायडर्सनं श्रीलंकन वेगवान गोलंदाज मॅथिश पाथिरानावर मोठी रक्कम खर्च केली, पण तो देखील दुखापतींशी झुंजत आहे. पाथिराना या हंगामासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल अशी कोलकाता नाईट रायडर्सला आशा आहे.
वानिंदू हसरंगा (LSG) : श्रीलंकन अष्टपैलू खेळाडू वानिंदू हसरंगाची दुखापत लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. हसरंगाला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असून त्याच्या पुनरागमनाची कोणतीही निश्चित तारीख नाही.
इशान मलिंगा (SRH) : श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज इशान मलिंगा खांद्याच्या दुखापतीमुळं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 मधून बाहेर पडला आहे. मलिंगा आयपीएल 2026 साठी कधी उपलब्ध होईल याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
अथर्व अंकोलेकर (MI) : मुंबई इंडियन्सचा युवा खेळाडू अथर्व अंकोलेकर गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेमुळं संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. आयपीएल 2026 च्या खेळाडूंच्या लिलावादरम्यान मुंबई इंडियन्सनं अथर्वला 30 लाख रुपयांना विकत घेतलं होतं.
इतरही अनेक खेळाडू दुखापतग्रस्त : न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसन पंजाब किंग्ससाठी सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये उपलब्ध नसेल. फर्ग्युसन नुकताच वडील झाला असून त्याला आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा आहे. दरम्यान, मिचेल स्टार्कदेखील दिल्ली कॅपिटल्ससाठी सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये खेळणार नाही. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) त्याचं व्यस्त आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रक लक्षात घेऊन काळजीपूर्वक नियोजन करत आहे.
अनेक संघांच्या संतुलनावर परिणाम : दुखापती आणि खेळाडूंच्या अनुपलब्धतेमुळं अनेक संघांच्या संतुलनावर परिणाम झाला आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या वेगवान गोलंदाजीला धक्का बसला आहे, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबादचं गोलंदाजी विभागही कमकुवत झाले आहेत. राजस्थान रॉयल्सला अष्टपैलू सॅम करनची उणीव भासेल. परिणामी, संघांना नवीन खेळाडूंवर अवलंबून राहावं लागेल आणि आपल्या रणनीतीत बदल करावा लागेल. कोणता संघ या आव्हानांमध्ये अधिक चांगला समतोल साधून पुढं वाटचाल करतो, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
हेही वाचा :