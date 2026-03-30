IPL दरम्यान वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या देशानं दिली पदार्पणाची 'ऑफर'
भारताचा युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी सध्या जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. दरम्यान, आइसलँड क्रिकेटनं वैभवच्या संघात संभाव्य समावेशाबद्दल ट्विट केलं आहे.
Published : March 30, 2026 at 5:21 PM IST
नवी दिल्ली Vaibhav Suryavanshi : भारताचा युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी सध्या जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय बनला आहे. नुकत्याच झालेल्या अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध खेळलेल्या त्याच्या स्फोटक खेळीनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली. तो आयपीएलमध्येही आपली छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहे. दरम्यान, आइसलँड क्रिकेटनं वैभवच्या संघात संभाव्य समावेशाबद्दल ट्विट केलं आहे.
वैभव सूर्यवंशीबद्दल आइसलँड क्रिकेटचं ट्विट काय : वैभव सूर्यवंशीच्या स्फोटक फलंदाजीवर भाष्य करताना, आइसलँड क्रिकेटनं आपल्या खास विनोदी शैलीत ट्विट केले आहे, "जर भारतानं त्याची निवड करत नसेल, तर वैभव सूर्यवंशीनं आइसलँडचा क्रिकेटपटू बनण्यासाठी आवश्यक असलेला चार वर्षांचा पात्रता कालावधी पूर्ण केला असता आणि तो अजूनही किशोरवयीनच राहिला असता! ही केवळ एक अटकळ आहे."
If India did not pick him, Vaibhav Suryavanshi could complete the 4-year qualification period to become an Icelandic cricketer, and he would still be a teenager! Just speculation.— Iceland Cricket (@icelandcricket) March 29, 2026
आयपीएल आणि अंडर-19 विश्वचषकात केले अनेक विक्रम : वैभव सूर्यवंशीचा प्रवास एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही. आयपीएल 2025 च्या लिलावात जेव्हा राजस्थान रॉयल्सनं या 13 वर्षीय खेळाडूला 1.1 कोटी रुपयांना विकत घेतलं, तेव्हा तो लीगच्या इतिहासातील सर्वात तरुण करोडपती बनला. मैदानावरील पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारुन त्यानं मोठ्या मंचाची भीती नसल्याचं सिद्ध केलं. आयपीएलमध्ये, त्यानं गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून पुरुष टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात तरुण शतकवीर होण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला.
विश्वचषक अंतिम सामन्यातील खेळी : वैभवनं 2026 च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामन्यात जे काही केलं ते कायमचं स्मरणात राहील. इंग्लंडविरुद्ध, त्यानं 15 चौकार आणि 15 उत्तुंग षटकारांसह अवघ्या 80 चेंडूंमध्ये 175 धावांची ऐतिहासिक खेळी केली. कोणत्याही आयसीसी अंतिम सामन्यातील ही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. त्याच्या निर्भय फलंदाजीनं भारताला सहावं 19 वर्षांखालील विश्वचषक विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
