IPL जिंकताच RCB मालामाल; पराभूत झालेल्या गुजरातवरही पैशांचा पाऊस
Published : June 1, 2026 at 12:26 AM IST
अहमदाबाद IPL 2026 Winner Prize Money : मागील दोन महिन्यांपासून सुरु असलेला आयपीएल 2026 चा हंगाम RCB च्या विजयासह संपला. 19व्या हंगामाचा विजेतेपदाचा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) आणि गुजरात टायटन्स (GT) यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात आरसीबीनं विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं आहे.
विजेत्या उपविजेत्या संघावर पैशांचा पाऊस : अंतिम सामन्यात आरसीबी संघावर ट्रॉफीसोबत कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली आहे, तसंच पराभूत गुजरात संघावरही पैशाचा पाऊस पडला. विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांव्यतिरिक्त, प्लेऑफमध्ये पोहोचलेल्या इतर संघांनाही कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कम मिळाली. याशिवाय वैयक्तिक पुरस्कार विजेत्यांनाही आकर्षक रक्कम मिळाली.
आयपीएल 2026 मध्ये कोणाला किती बक्षीस मिळाली : माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मागील हंगामाच्या तुलनेत आयपीएल 2026 च्या बक्षीस रकमेत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झालेला नव्हता. या हंगामासाठी एकूण 46.5 कोटी रुपयांची बक्षीस रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. यात आयपीएल 2026 च्या विजेत्या संघाला 20 कोटी रुपये मिळाले, तर अंतिम सामन्यात पराभूत झालेल्या उपविजेत्या संघालाही 12.5 कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय, क्वालिफायर-2 मध्ये पराभूत होऊन तिसऱ्या स्थानी राहिलेल्या राजस्थान रॉयल्सला 7 कोटी रुपये, तर एलिमिनेटरमध्ये पराभूत होऊन चौथ्या स्थानी राहिलेल्या सनरायझर्स हैदराबादला 6.5 कोटी रुपये मिळाले.
ऑरेंज कॅप, पर्पल कॅप आणि इतर पुरस्कारांची बक्षीस रक्कम किती : संघीय पुरस्कारांव्यतिरिक्त, खेळाडूंना त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीसाठी आकर्षक पुरस्कारही मिळतील. हंगामात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाला ऑरेंज कॅप आणि 10 लाख रुपये मिळतील, तर सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजाला पर्पल कॅप आणि 10 लाख रुपये मिळतील. याव्यतिरिक्त, 'मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर' आणि 'सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन' या पुरस्कारांनाही प्रत्येकी 10 लाख रुपये मिळाले. 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन' पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूला 20 लाख रुपयांचं बक्षीस मिळालं.
कोणाला किती रुपये बक्षीस :
- ऑरेंज कॅप (सर्वाधिक धावा) : 10 लाख रुपये
- पर्पल कॅप (सर्वाधिक बळी) : 10 लाख रुपये
- मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर : 10 लाख रुपये
- सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन : 10 लाख रुपये
- इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन : 20 लाख रुपये
