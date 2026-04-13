पांड्या ब्रदर्समध्ये 'ऑल इज नॉट वेल'?; सामन्यानंतर केलं नाही हस्तांदोलन, पाहा व्हिडिओ

पांड्या ब्रदर्समध्ये 'ऑल इज नॉट वेल'? (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 3:50 PM IST

मुंबई Pandya Brothers : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 च्या एका हाय-स्कोअरिंग सामन्यात मुंबई इंडियन्स (MI) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) यांच्यात सामना झाला. रविवार, 12 एप्रिल रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात आरसीबीनं 18 धावांनी विजय मिळवला. सामन्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना आरसीबीनं 4 गडी गमावून 240 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात मुंबई इंडियन्सनं 5 गडी गमावून 222 धावा केल्या.

दोन्ही भावांमध्ये कोणताही संवाद नाही : जेव्हा हार्दिक पांड्या आणि कृणाल पांड्या एकमेकांसमोर आले, तेव्हा या सामन्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या दोन भावांमधील स्पर्धा केवळ क्रिकेटपुरती मर्यादित नव्हती, तर त्यांच्या वागण्यामुळं त्यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधांबद्दलच्या चर्चांना आणखी बळ मिळालं. गोलंदाजी करताना कृणालनं आपल्या लहान भावाचं स्वागत बाउन्सरनं केलं. हार्दिकनंही त्याला कुल नजरेनं प्रत्युत्तर दिलं. मैदानावर सहसा खेळकर असणारे हे दोन्ही भाऊ यावेळी पूर्णपणे गंभीर दिसत होते.

हार्दिक बाद होताच कृणालचा जल्लोष : सामन्यातील सर्वात मोठा क्षण तेव्हा आला, जेव्हा जेकब डफीनं हार्दिक पांड्याची विकेट घेतली. हार्दिक बाद झाल्यावर कृणाल पांड्यानं मोठ्या उत्साहानं जल्लोष केला, ज्यामुळं चाहते आश्चर्यचकित झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट व्हायरल झाला आणि लोकांनी त्याचा संबंध दोन्ही भावांमधील नात्याशी जोडायला सुरुवात केली.

हस्तांदोलन करणंही टाळणं : हे प्रकरण इथंच संपलं नाही. सामन्यानंतर हार्दिक पांड्या आणि कृणाल पांड्या एकमेकांना भेटले नाहीत किंवा त्यांनी हस्तांदोलनही केलं नाही. या घटनेमुळं आणखी चर्चा सुरू झाली, कारण मैदानावर दोघांमधील जवळचे नाते अनेकदा दिसून येत होते. खरं तर, या अटकळी आधीच सुरु झाल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या टी-20 विश्वचषकातील प्रभावी कामगिरीनंतर एकीकडे हार्दिक पांड्याचं कौतुक होत असताना, दुसरीकडे कृणाल पांड्याकडून कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया आली नव्हती. इतकंच नाही तर, सोशल मीडियावर दोघांमध्ये दुरावा असल्याचे संकेत मिळत होते, जसं की त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा न देणं आणि वैयक्तिक कार्यक्रमांमध्ये वेगवेगळं दिसणं.

मैदानावरील कृती चर्चेचा विषय : या विषयावर दोन्ही भावांकडून कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नसले तरी, मैदानावर दिसलेला हा 'शांतपणा' चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. हे केवळ सामन्याच्या उत्साहामुळे घडले की त्यांच्या नात्यात खरोखरच दुरावा आहे, हे सांगणे कठीण आहे. पण एक गोष्ट निश्चित आहे, या सामन्यामुळं पांड्या बंधूंबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला अधिकच खतपाणी मिळालं आहे.



