हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझी कायमची सोडणार; रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा

हार्दिक पांड्या (IANS Photo)
Published : May 29, 2026 at 4:59 PM IST

मुंबई Hardik Pandya : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सच्या मानहानीकारक आणि निराशाजनक कामगिरीनंतर भारतीय क्रिकेट वर्तुळातून सध्याची सर्वात खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. सलग पराभव आणि मैदानावर चाहत्यांकडून होणाऱ्या तीव्र हुल्लडबाजीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्यानं फ्रँचायझी कायमची सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्पर्धेतील एका वरिष्ठ सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, हार्दिक सध्या प्रचंड मानसिक तणाव आणि थकवा अनुभवत आहे, त्यामुळंच त्यानं हंगामाच्या मध्यातच फ्रँचायझी सोडण्याचा आपला निर्णय संघ व्यवस्थापनाला कळवला.

स्पर्धा संपण्यापूर्वीच हार्दिकनं घेतला निर्णय : स्पर्धेतील या वरिष्ठ सूत्रानं पीटीआय वृत्तसंस्था सांगितलं की, 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या जागी मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार बनलेल्या 32 वर्षीय हार्दिक पांड्यानं, या हंगामाची अधिकृत समाप्ती होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वीच संघ सोडण्याची आपली इच्छा व्यवस्थापनाला कळवली होती. कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून हार्दिक पांड्याच्या कामगिरीमुळं संघाची कामगिरी निराशाजनक ठरली, ज्यामुळं संघाला अनेक सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला.

परस्पर संमतीनं घेतला संघापासून वेगळं होण्याचा निर्णय : या मोसमात मुंबई इंडियन्सची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक होती, त्यांनी 14 पैकी 10 सामने गमावले आणि त्यांना गुणतालिकेत नवव्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं. एका सूत्राच्या माहितीनुसार, जेव्हा लीग टप्प्यात संघाचे अनेक सामने शिल्लक होते आणि मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून पूर्णपणे बाहेर पडले आहे हे स्पष्ट झाले, तेव्हा हार्दिक आणि मुंबई इंडियन्स व्यवस्थापनामध्ये चर्चा झाली. बऱ्याच विचारविनिमयानंतर, दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीनं कायमचं वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.

चाहत्यांची नाराजी आणि प्रचंड दबावामुळं खचलं मनोधैर्य : जेव्हापासून हार्दिक पांड्यानं गुजरात टायटन्स सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये पुन्हा प्रवेश केला आणि रोहित शर्माच्या जागी कर्णधार म्हणून त्याची नियुक्ती झाली, तेव्हापासून तो चाहत्यांच्या सततच्या निशाण्यावर आहे. वानखेडे स्टेडियमपासून ते इतर ठिकाणांपर्यंत, देशातील प्रत्येक मैदानावर त्याला सातत्यानं हुटिंगला सामोरं जावं लागलं आहे. 2024 आणि 2026 च्या निराशाजनक मोसमांमुळं त्याच्या कर्णधारपदाचा दबाव आणखी वाढला. या सतत वाढणाऱ्या मानसिक तणावामुळं आणि मैदानावर व मैदानाबाहेरील कठीण वातावरणामुळं, हार्दिक आता या फ्रँचायझीसोबत पुढं जाण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

