ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा शेवटच्या चेंडूवर विजय; राहुलची खेळी व्यर्थ

गुजरात टायटन्सनं आयपीएल 2026 मध्ये आपलं खातं उघडलं आहे. पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर, त्यांनी तिसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला एका धावेनं पराभूत केलं.

ह्रदयाचे ठोके वाढवणाऱ्या सामन्यात गुजरातचा शेवटच्या चेंडूवर विजय (IANS Photo)
Published : April 9, 2026 at 12:19 AM IST

नवी दिल्ली GT Beat DC By 1 Run : गुजरात टायटन्सनं आयपीएल 2026 मध्ये आपलं खातं उघडलं आहे. पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर, त्यांनी तिसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला एका धावेनं पराभूत केलं. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सनं जॉस बटलर, कर्णधार शुभमन गिल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या अर्धशतकाच्या बळावर निर्धारित 20 षटकांत 4 गडी गमावून 210 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दिल्ली कॅपिटल्सला 7 गडी गमावून 209 धावा करता आल्या.

शेवटच्या चेंडूवर लागला सामन्याचा निकाल : दिल्ली कॅपिटल्सला शेवटच्या दोन षटकांत विजयासाठी 36 धावांची गरज होती. डेव्हिड मिलरनं मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार आणि एक चौकार मारला. विप्राज निगमनंही एक चौकार मारला. या षटकात 23 धावा निघाल्या. संघाला शेवटच्या षटकात 13 धावांची गरज होती. प्रसिद्ध कृष्णाच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार मारल्यानंतर, विप्राज दुसऱ्या चेंडूवर बाद झाला. कुलदीप यादवनं तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव घेतली. चौथ्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर मिलरला शेवटच्या दोन चेंडूंवर कोणतीही धाव घेता आली नाही, ज्यामुळं संघाला अवघ्या एका धावेनं पराभव पत्करावा लागला.

केएल राहुलची खेळी व्यर्थ : गुजरातनं दिलेल्या 211 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सनं सलामीवीर केएल राहुल आणि पथुम निस्संका यांच्या माध्यमातून स्फोटक सुरुवात केली. त्यांनी संघाला पॉवरप्लेमध्येच 63 धावांपर्यंत पोहोचवलं. 24 चेंडूंमध्ये 41 धावा केल्यानंतर, निस्संका प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. केएल राहुलनं प्रसिद्ध कृष्णाच्या गोलंदाजीवर दोन चौकार आणि दोन षटकार मारत नवव्या षटकात 29 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. मात्र, रशीद खाननं नितीश राणा आणि समीर रिझवी यांना सलग दोन चेंडूंवर बाद केलं. अक्षर पटेल आणि ट्रिस्टन स्टब्स हे देखील अपयशी ठरले. केएल राहुलचं शतक हुकले आणि तो 92 धावांवर बाद झाला. तर मिलर 20 चेंडूंमध्ये 41 धावांवर नाबाद राहिला. गुजरातकडून रशीद खाननं तीन बळी घेतले, तर प्रसिद्ध कृष्णाने दोन बळी घेतले.

गुजरात कॅपिटल्सची जोरदार फलंदाजी : तत्पुर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फलंदाजीला आलेल्या गुजरातला अवघ्या 2.1 षटकांत साई सुदर्शन (12) बाद झाल्यानं पहिला फटका बसला. त्यावेळी संघाने केवळ 19 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलनं जॉस बटलरसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 32 चेंडूंमध्ये 60 धावांची भागीदारी केली. कुलदीप यादवनं बाद करण्यापूर्वी बटलरनं 27 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 3 चौकारांसह 52 धावा केल्या.

कर्णधार गिलची अर्धशतकी खेळी : जॉस बटलर बाद झाल्यानंतर कर्णधार गिलनं वॉशिंग्टन सुंदरसोबत डावाची सूत्रं हाती घेतली. या दोघांनी 60 चेंडूंमध्ये 104 धावांची भागीदारी केली. कर्णधार गिलनं बाद होण्यापूर्वी 45 चेंडूंमध्ये 5 षटकार आणि 4 चौकारांसह 70 धावा केल्या. तर वॉशिंग्टन सुंदरनंही 32 चेंडूंमध्ये 2 षटकार आणि 6 चौकारांसह 55 धावा केल्या. दिल्ली कॅपिटल्सकडून मुकेश कुमारनं 2 बळी घेतले, तर लुंगी एनगिडी आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

