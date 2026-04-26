गुजरातच्या 'सुदर्शन चक्रा'समोर चेन्नईची दिशा भरकटली; घरच्या मैदानावरच दारुण पराभव
आयपीएल 2026 च्या 37व्या सामन्यात गुजरात टायटन्सनं चेन्नई सुपर किंग्सवर सहज विजय मिळवला. चेपॉक स्टेडियमवर सीएसकेची फलंदाजी अपयशी ठरली.
Published : April 26, 2026 at 8:12 PM IST
चेन्नई GT Beat CSK : आयपीएल 2026 च्या 37व्या सामन्यात गुजरात टायटन्सनं चेन्नई सुपर किंग्सवर सहज विजय मिळवला. चेपॉक स्टेडियमवर सीएसकेची फलंदाजी अपयशी ठरली. प्रथम फलंदाजी करताना संघानं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 158 धावा केल्या. गुजरातला लक्ष्य गाठण्यात कोणतीही अडचण आली नाही आणि त्यांनी 17व्या षटकात 8 गडी राखून सहज सामना जिंकला. 8 सामन्यांमधील सीएसकेचा हा पाचवा पराभव आहे. तर गुजरातनं 8 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत.
सीएसकेची आघाडीची फलंदाजी अपयशी : गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेक जिंकून सीएसकेला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. संजू सॅमसननं कर्णधार ऋतुराज गायकवाडसोबत सावध सुरुवात केली. या दोघांनी 3.3 षटकांत 21 धावांची भागीदारी केली. संजू सॅमसन 15 चेंडूंमध्ये 11 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर संघ विस्कळीत झालेला दिसला. यजमान संघानं या हंगामातील आपला पहिला सामना खेळणाऱ्या उर्विल पटेललाही त्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर गमावलं. पुढच्याच षटकात, मोहम्मद सिराजनं सरफराज खानला पहिल्याच चेंडूवर बाद केलं. देवाल्ड ब्रेविसलाही केवळ दोन धावा करता आल्या.
ऋतुराजची संघर्षमय खेळी : चेन्नई सुपर किंग्सनं 37 धावांवर चार गडी गमावले होते. त्यानंतर, शिवम दुबेनं ऋतुराज गायकवाडसोबत पाचव्या विकेटसाठी 43 चेंडूंमध्ये 59 धावांची भागीदारी करुन डाव सावरला. दुबे 17 चेंडूंमध्ये 22 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. गायकवाडनं कार्तिक शर्मासोबत सहाव्या विकेटसाठी 26 धावा जोडून संघाला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. कार्तिकनं 9 चेंडूंमध्ये 15 धावा केल्या. गायकवाड चार षटकार आणि सहा चौकारांसह 60 चेंडूंमध्ये 74 धावांवर नाबाद राहिला. कागिसो रबाडानं तीन, तर अर्शद खाननं दोन बळी घेतले.
गुजरातनं पॉवरप्लेमध्ये केल्या 55 धावा : लक्ष्याचा पाठलाग करताना शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी गुजरात टायटन्सला स्फोटक सुरुवात करून दिली. गिलनं पहिल्याच षटकात अकील हुसेनच्या गोलंदाजीवर एक षटकार आणि एक चौकार मारला. तिसऱ्या षटकात, या जोडीनं जेमी ओव्हरटनच्या गोलंदाजीवर 17 धावा केल्या. पॉवरप्लेमध्ये गुजरातची धावसंख्या 55 वर पोहोचली. 23 चेंडूंमध्ये 33 धावा केल्यानंतर शुभमन गिल नूर अहमदच्या गोलंदाजीवर यष्टीचीत झाला.
सुदर्शनची दमदार खेळी : त्यानंतर साई सुदर्शनसोबत जॉस बटलर सामील झाला. आरसीबीविरुद्ध शतक झळकावलेल्या सुदर्शननं 32 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. 11व्या षटकात गुजरातच्या धावसंख्येनं 100 चा टप्पा ओलांडला. सुदर्शन बाद झाला आणि संघ विजयाच्या जवळ पोहोचला. त्यानं 46 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीनं 87 धावा केल्या. त्यानंतर बटलरने 33 चेंडूंमध्ये 39 धावा केल्या.
