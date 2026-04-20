सलग चार पराभवानंतर 'मुंबई लोकल' विजयी रुळावर परतणार? शेजाऱ्यांविरुद्ध आज मॅच

इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 30वा साखळी सामना गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असेल.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 9:51 AM IST

अहमदाबाद GT vs MI Match : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 30वा साखळी सामना गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला जाईल. या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असेल, कारण दोन्ही संघांसाठी त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीच्या दृष्टीनं हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गुजरात आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. आतापर्यंत दोन्ही संघांसाठी हा हंगाम निराशाजनक ठरला आहे, विशेषतः मुंबई इंडियन्सची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पाच सामने खेळून त्यांनी केवळ एकच सामना जिंकला असून ते सध्या गुणतालिकेत तळाशी आहेत. गुजरात टायटन्सनंही पाच सामने खेळले असून त्यापैकी तीन सामने जिंकले आहेत.

गिलची सातत्यपुर्ण फलंदाजी : गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल सातत्यानं चांगली कामगिरी करत असून, त्यानं संघाच्या तिन्ही विजयांमध्ये अर्धशतकं झळकावली आहेत. जॉस बटलरही उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्यानं दिल्ली कॅपिटल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध शानदार खेळी केली आहे. गेल्या वर्षी संघाची ताकद असलेलं गुजरात टायटन्सचं गोलंदाजी युनिट पुन्हा एकदा लयीत आलं असून डावाच्या सर्व टप्प्यांमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. प्रसिद्ध कृष्णा पुन्हा एकदा सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये आहे, तर रशीद खानने मधल्या षटकांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. सिराज आणि रबाडा हे देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत.

मुंबईचा खराब फॉर्म : दुसरीकडे, मुंबई इंडियन्सला आपला लय सापडण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सुरुवातीच्या सामन्यांमधील पराभवाची मालिका खंडित केल्यानंतर, सलग चार पराभवांमुळं संघ खराब फॉर्ममध्ये गेला आहे, ज्यामुळं ते गुणतालिकेत तळाशी पोहोचले आहेत. मुंबई इंडियन्सनं पाचपैकी चार सामने गमावले आहेत, ज्यामुळं ते अव्वल चारमध्ये स्थान मिळवण्याच्या शर्यतीपासून खूप दूर गेले आहेत. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध पहिला सामना जिंकल्यानंतर, मुंबई इंडियन्सनं दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि पंजाब किंग्स यांच्याविरुद्ध सलग चार सामने गमावले आहेत.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत एकदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलेल्या गुजरात टायटन्सची आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्सविरुद्धची कामगिरी अधिक चांगली आहे. आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये एकूण आठ सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी गुजरात टायटन्सनं पाच, तर मुंबई इंडियन्सला केवळ तीन सामने जिंकता आले आहेत. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममधील दोन संघांच्या नोंदीनुसार, गुजरात टायटन्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात चार सामने खेळले गेले असून, गुजरात संघानं ते सर्व सामने जिंकले आहेत.

सामन्यासाठी खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात चांगली लढत होते. इथं फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही खेळपट्टीची साथ मिळते. मात्र, असं म्हणता येईल की गोलंदाजांपेक्षा फलंदाजांना जास्त फायदा होतो. चांगल्या उसळीमुळं चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. गुजरात आणि राजस्थान यांच्यात एक हाय-स्कोअरिंग सामना अपेक्षित आहे. अहमदाबादमध्ये आतापर्यंत एकूण 44 आयपीएल सामने खेळले गेले असून, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 22 आणि दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघानंही 22 सामने जिंकले आहेत.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • मुंबई इंडियन्स : रॉबिन मिंज, नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेलटन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), राज बावा, विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, मिशेल सँटनर, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, जसप्रित बुमराह, दीपक चाहर, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, एएम गजनफर, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार.
  • गुजरात टायटन्स : शुभमन गिल (कर्णधार), अनुज रावत, जॉस बटलर, कुमार कुशाग्र, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बँटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, अरशद खान.

हेही वाचा :

  1. अनुष्का शर्माचं टीम इंडियाकडून पदार्पण; दुसऱ्याही सामन्यात टीम इंडियाचा एकतर्फा पराभव
  2. 200 धावा करुनही लखनऊचा पराभव; पंजाबची विजयी घौडदौड सुरुच
  3. हुश्श! अखेर 28व्या सामन्यात केकेआरला मिळाला हंगामातील पहिला विजय; रिंकू ठरला विजयाचा नायक

