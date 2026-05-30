शुभमन गिलची शतकी खेळी; राजस्थानविरुद्ध थाटात विजयासह गुजरात IPL फायनलमध्ये
आयपीएल 2026 च्या क्वालिफायर 2 मध्ये, गुजरात टायटन्सनं शानदार क्रिकेट खेळून राजस्थान रॉयल्सच्या विजेतेपद पटकावण्याच्या आशा धुळीस मिळवल्या.
Published : May 30, 2026 at 12:10 AM IST
न्यू चंदीगड GT Beat RR in Qualifier 2 : आयपीएल 2026 च्या क्वालिफायर 2 मध्ये, गुजरात टायटन्सनं शानदार क्रिकेट खेळून राजस्थान रॉयल्सच्या विजेतेपद पटकावण्याच्या आशा धुळीस मिळवल्या. प्रथम फलंदाजी करताना, राजस्थान रॉयल्सनं आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 6 गडी गमावून 214 धावा केल्या, ज्यात वैभव सूर्यवंशीचं गेल्या चार सामन्यांतील तिसरं शतक हुकलं. न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर, फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्टीवर गुजरात टायटन्सचे सलामीवीर शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी चतुर मैदानी फटकेबाजी करत 12.5 षटकांत 167 धावांची विक्रमी सलामीची भागीदारी रचली आणि सामना व क्वालिफायर 2 जिंकला. जीटीनं हा सामना 18.4 षटकांत 3 गडी गमावून जिंकला. शुभमन गिलनं आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील पाचवं शतक झळकावलं. तो 53 चेंडूंमध्ये 15 चौकार आणि 3 षटकारांसह 104 धावांवर बाद झाला. आता जीटी आणि आरसीबी यांच्यातील आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना 31 मे रोजी गुजरातमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल, जे शुभमन गिलच्या संघाचं घरचं मैदान देखील आहे.